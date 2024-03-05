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健康
2024-03-05 18:30:24

高血脂自己難發現、難控制！　專家教「4大招」降心肌梗塞風險

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高血脂自己難發現、難控制！　專家教「4大招」降心肌梗塞風險

注意心肌梗塞癥兆，爭取黃金時間，務必要叫救護車及時就醫，由專業救護人員提供救治。

依據台灣的十大死因統計指出，大眾死於與心血管相關疾病的死亡率遠超過肺癌與肝癌，而造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動、吸煙等因素，國民健康署2018年運用台灣地區三高追蹤資料分析結果發現，有高血壓、高血糖與高血脂者後續罹患心血管疾病的風險分別為1.8、1.5及1.4倍。

高血脂自己難發現　控脂4招找回健康

根據國民健康署調查資料顯示， 20歲以上台灣人高血脂盛行率高達四成，其中有高血脂的民眾自述曾經醫生診斷者卻僅有兩成，由於高血脂初期的症狀不明顯且無法自行測量，民眾較難以發現與控制。

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台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，可以透過健康檢查來了解血脂數值，掌握自身健康狀況，並提供控脂4招：

1、定期健康檢查：定期檢查及早發現異常、早期治療。

2、慢性疾病風險評估：定期覆診，由醫生計算並掌握自身罹患冠心病、心血管不良事件的風險，及早改善健康數值、降低風險，預防心血管疾病的發生。

3、良好的生活習慣：規律有氧運動可以降低三酸甘油脂、增加高密度脂蛋白膽固醇；遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，養成飲食均衡好習慣。

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4、戒煙改善血脂異常：煙草中的尼古丁會使心率和血壓飆升及降低高密度脂蛋白膽固醇，建議戒煙、改善血脂異常。

注意心肌梗塞癥兆　爭取黃金時間

若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，尤其是有三高或心血管病史的民眾更要注意，務必要叫救護車及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間、搶救生命！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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