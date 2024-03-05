高血脂自己難發現、難控制！　專家教「4大招」降心肌梗塞風險

注意心肌梗塞癥兆，爭取黃金時間，務必要叫救護車及時就醫，由專業救護人員提供救治。

依據台灣的十大死因統計指出，大眾死於與心血管相關疾病的死亡率遠超過肺癌與肝癌，而造成心血管疾病的危險因子，主要包含三高、肥胖、缺乏運動、吸煙等因素，國民健康署2018年運用台灣地區三高追蹤資料分析結果發現，有高血壓、高血糖與高血脂者後續罹患心血管疾病的風險分別為1.8、1.5及1.4倍。

高血脂自己難發現 控脂4招找回健康

根據國民健康署調查資料顯示， 20歲以上台灣人高血脂盛行率高達四成，其中有高血脂的民眾自述曾經醫生診斷者卻僅有兩成，由於高血脂初期的症狀不明顯且無法自行測量，民眾較難以發現與控制。