高齡產婦產後突發心衰竭 成功換心重生迎新生命

一名46歲的高齡產婦小文，從42歲結婚開始就經歷一連串辛苦的生育歷程，期間不僅曾不得已中止妊娠、懷孕期間車禍，甚至在緊急剖腹產後還心臟衰竭歷經生死關頭；其中經歷共10次大小麻醉、手術後，所幸最後換心成功，順利出院與家人團聚。

高齡接受生殖治療 一次就成功受孕 收治小文的彰基生殖醫學中心主任吳信宏醫生表示，小文女士42歲才結婚，43歲時經歷了人生的第一場懷孕。然而，產檢卻發現胎兒腦部異常，迫使她不得不中止妊娠，並接受陳明醫療長進行全基因定序技術確認胎兒病因。經過數年的努力，她在45歲時至彰基生殖醫學中心接受第一次試管嬰兒療程，幸運地第一次的試管嬰兒治療，就順利懷孕成功，且初期產檢結果顯示一切正常。 然而，在懷孕6個月時，小文遭遇車禍導致骨折，所幸尚可保守觀察治療。由於她的子宮曾進行過手術，這次懷孕需剖腹生產，她與先生考慮得來不易的小孩，原計劃38周以後再生產，但醫療團隊綜合評估她的情況，建議在第36周就進行剖腹產，確保母嬰安全。

懷孕引發周產期心肌病變 心臟移植成功換心 隨著懷孕進展及定期產檢，並無異樣，並於36周時，依原定計劃到院接受剖腹生產。然而，當天到產房報到準備生產時，她的健康狀況急轉直下，開始出現喘不過氣的症狀，醫療團隊緊急 進行全身麻醉剖腹產，小文的寶寶順利出生，健康活產。然而，小文卻在生產後突發心衰竭(周產期心肌病變；Peripartum Cardiomyopathy；PPCM)，並出現休克。 接手處置小文心臟衰竭緊急狀況的彰基心臟外科團隊及陳映澄主任，隨即安排小文裝設人工心肺(ECMO)，並因腎衰竭接受緊急洗腎；但情況惡化、小文左心室回流鬱積引發肝衰竭，隨即緊急安裝心室輔助器(LVAD)維持生命，並開始等待換心。陳映澄主任表示，小文的狀況緊急，但在嚴密的觀察治療下竟然在一個月內，等到配對成功的心臟捐贈者，並順利完成換心手術。

提高疾病意識感 有異狀快就醫 小文也建議婦女朋友，「早點生產，不要像我一樣這麼晚，但晚也沒關係，可以求助醫學中心。」另，也提醒心臟衰竭的有夜咳、喘及水腫等症狀，所以不分男女，如有狀況一定要及早就醫。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】