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健康
2023-09-28 18:30:02

髮片遮唔住！事業女強人掉髮求助中醫改善

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脫髮

落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關，毛髮的潤養源於血液，但髮的生機根源於腎氣，另脾胃是氣血生成的源頭，其盛衰直接影響氣血充盈與虧虛，也會影響頭髮的生長。

60歲的陳女士為公司企業負責人，忙碌導致疲憊不堪、失眠，最近一個月落髮情況愈來愈嚴重，每次出門都要戴著帽子或髮片遮掩，自信全無。患者排除頭皮感染及甲狀腺功能紊亂等疾病後，透過中醫望聞問切判定為是肝腎氣血虧虛，導致壓力型「休止期落髮」，予以中藥及針灸調養，2個月後陳女士落髮減少並增生新髮，睡眠品質也得到良好的改善。

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壓力、荷爾蒙變化及藥物 皆可能出現「休止期落髮」

台北慈濟醫院中醫部呂秉勳表示，正常頭皮上約有10萬個毛囊，每個毛囊所長出的頭髮皆會經歷生長期、退化期與休止期三個階段。休止期結束時，舊的頭髮會掉落，再接著長出新的頭髮，如此一再循環。一般而言，九成以上的頭髮均處於生長期，只有小於1%處於退化期，其餘5%10%為休止期。可若是遲遲未生長出新髮，臨床上即可能被診斷「休止期落髮」，而心理壓力、產後荷爾蒙變化與疾病藥物治療皆有可能導致「休止期落髮」。

根據醫學標準，一天落髮量在80100條以下被視為正常，超過100條即為嚴重落髮。呂秉勳說明：「掉髮量的計算方法是以晚上睡覺時的掉髮量為基準，將其除以睡眠時數再乘以24小時，就可得出一天的總掉髮量。例如：起床後發現床上有40條頭髮，總睡眠時間為8小時，則其一天的落髮量即約120條左右。」

脫髮

掉髮量的計算方法是以晚上睡覺時的掉髮量為基準，將其除以睡眠時數再乘以24小時，就可得出一天的總掉髮量。

養血以治本 針灸改善新陳代謝及血液循環

呂秉勳解釋，就中醫角度而言，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關，毛髮的潤養源於血液，但髮的生機根源於腎氣，另脾胃是氣血生成的源頭，其盛衰直接影響氣血充盈與虧虛，也會影響頭髮的生長。因此治療慢性休止期落髮的關鍵是養血以治本，同時滋養肝腎與補益脾胃治其標。呂秉勳醫師指出，針對肝腎氣血虧虛的病人而言，臨床會依病人脈象，以七寶美髯丹、加味逍遙散、丹參、甘草、黃耆、苦參、何首烏、當歸與川芎等藥材調養。

至於針灸部分，可分為近端取穴及遠端取穴，近端取穴則是直接針對頭部的經絡疏通，遠端取穴則可推動整體氣血循行，改善身體的新陳代謝及血液循環，讓頭髮進而開始重新生長，恢復生長期、退化期與休止期的正常循環。

針灸

針灸改善身體的新陳代謝及血液循環，讓頭髮進而開始重新生長，恢復生長期、退化期與休止期的正常循環。

良好作息、充足睡眠 運動有效減輕焦慮情緒

呂秉勳提醒，除了中醫調養外，良好的生活作息也是擺脫落髮不可或缺的一環。呂秉勳醫師表示，褪黑激素能促進頭髮生長並降低毛囊細胞的氧化，因此充足的睡眠十分重要，而人體在運動時會分泌腦內啡，它能夠有效減輕緊張和焦慮的情緒，對壓力型的休止期落髮有良好的緩解作用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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