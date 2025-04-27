髮線後移因壓力太大？頭髮狀況可反映壽命 醫生揭教5招自測

頭髮狀況也可能反映壽命？有醫生表示，透過頭髮可以了解自身的健康狀況。不僅是白髮，脫髮也可能暗示身體出現健康問題。醫生提出5種方法，幫助你透過頭髮自我評估壽命。

髮線後移因壓力太大？頭髮狀況可反映壽命

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，頭髮其實透露許多關於你健康的秘密，當中包括衰老速度、老去時間等。從頭髮掉落的速度到變白的時間，可能是自己的身體狀況指標。正常情況下，一天內頭髮會生長大約0.03到0.04cm。頭髮健康與飲食、壓力和基因有關。如果常熬夜或吃垃圾食物，頭髮就會出現乾枯、分叉和脫髮。相反，擁有一頭濃密有光澤的秀髮則反映身體正在「滿血狀態」。黃醫生指，科學家發現，頭髮就像人體的健康日記，不但會記錄身體的營養狀況和記錄你的營養狀況，更會顯示你熬夜的罪證。

黃醫生指，根據美國哈佛大學與南加州大學的聯合研究團隊發現，毛囊的老化速度與細胞端粒長度密切相關，端粒被視為預測壽命的一個指標。根據一項發表於《Front. Pharmaco》期刊的研究指出，當毛囊幹細胞耗竭時，頭髮變細、脫落，這也反映出全身細胞的衰老進程。

因此，如果40歲前出現大範圍落髮、頭皮變薄、髮根明顯萎縮等現象，可能代表你的細胞也在「集體提早退休」，這不但是外貌問題，而是影響全身老化的進程。

白髮是警訊還是正常？

黃醫生表示，白髮不僅是年齡的象徵，研究證明，「早發性白髮」的出現可能與氧化壓力、DNA損傷、自體免疫疾病或長期慢性壓力有關。研究顯示，壓力會導致交感神經釋放去甲腎上腺素，進而提早耗盡黑色素幹細胞，導致頭髮變白。所以當看到年紀輕輕就長滿白髮的人，撇除遺傳因素，有可能是內分泌系統或慢性壓力導致的代謝異常。

脫髮的健康風險

黃醫生指，在正常情況下，頭髮每天掉落50至100根，但若超過200根，則可能是身體在求救。常見與壽命風險相關的落髮因素包括：

甲狀腺功能低下：導致代謝變慢，毛囊營養供應不穩。

慢性營養不良：如缺鐵、缺鋅。

缺鐵性貧血：與女性型落髮密切相關。

高血糖與胰島素阻抗：糖尿病與雄性禿關聯性逐漸浮出水面，血糖問題也會導致脫髮。

頭皮健康與壽命

黃醫生表示，頭皮是代謝最旺盛的皮膚區域之一。頭皮的油脂分泌異常可能與荷爾蒙、免疫系統、腸道發炎等有關，因此保持頭皮健康對整體健康至關重要。

