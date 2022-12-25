鬧鐘有害？研究：設置多重響鬧等於剝奪自己的睡眠

不少人都要校個鬧鐘加手機響鬧才能醒過來，但研究就指出，近六成人都要鬧鐘響起兩次才能醒來，惟設置多個鬧鐘等於是剝奪自己的睡眠過程，若長期如此更容易損害注意力，甚至令慢性疾病惡化，對健康有害無益。

女性更常見用兩鬧鐘

美國聖母大學最近找來450名在職人士參與研究，結果57%的人在兩次鬧鐘響起後才下床，而且女性更比男性常見要兩次鬧鐘叫醒，夜貓和年輕人要兩次鬧鐘的比率便更高，有逾兩成人更需校定多個鬧鐘，以防自己瞓過龍。有關研究已刊載在《SLEEP》。