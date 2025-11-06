鬼剃頭延遲治療 頭髮難重生

頭頂突然禿出一部分，這種現象俗稱為「鬼剃頭」，患者對此無不感到困惑和恐慌。皮膚及性病專科醫生鍾文浩指出，「鬼剃頭的情況若輕微，過半患者頭髮有機會再生，但部分嚴重個案則可能無法再重新生長。此外，鬼剃頭不僅會出現掉髮的症狀，嚴重甚至會令身體其他毛髮脫落，例如眉毛或睫毛。」
錯誤攻擊自身毛囊
鬼剃頭的醫學名稱為斑禿，是一種與免疫系統有關的疾病。鍾文浩解釋，「由於免疫系統失調，導致免疫細胞錯誤地攻擊自身的毛囊，令健康的毛囊受損，頭髮便會脫落。」
鬼剃頭的發病機率與特定人群有關。鍾文浩提到，「患有其他自身免疫性疾病的人，如紅斑狼瘡、甲狀腺疾病或濕疹，往往更容易出現鬼剃頭。」這些患者的免疫系統已存在問題，因此更容易受到鬼剃頭的影響。鬼剃頭本身並不會傳染，不必擔心與他人共用梳子或帽子會出問題。
指甲異常也是症狀
鬼剃頭的主要症狀是局部脫髮，通常表現為突然出現的圓形、硬幣大小的禿髮區域。鍾文浩指出，「除了毛髮的脫落，部分患者的指甲也可能出現異常，這些變化有助醫生診斷。例如，患者的指甲可能出現凹陷，或者變得粗糙。」
短時間脫髮
鬼剃頭通常是局部、突發性的脫髮，而其他脫髮類型如遺傳性脫髮則是整體性、逐漸發生。鍾文浩指，鬼剃頭的脫髮速度非常快，「患者可能會在短時間內發現大面積脫髮，而其他類型的脫髮，像是遺傳性或荷爾蒙性脫髮，通常是漸進的過程。」鬼剃頭的最嚴重情況可以導致全身毛髮脫落，包括眉毛、睫毛和體毛。
戴帽或惡化
不少患者會因為鬼剃頭造成的脫髮而感到尷尬，所以戴帽遮醜。鍾文浩提醒，長期戴帽可能引起毛囊發炎，從而加劇脫髮問題。「如需要遮蓋，建議選擇透氣性較好的帽子或假髮，避免進一步刺激頭皮。」
口服藥效果顯著
對於治療，鍾文浩表示及早介入是關鍵，「鬼剃頭為『非結痂症』，如能夠及時診斷並接受治療，毛囊仍然有機會恢復生長。」治療方法主要分為局部和全身性治療。輕微患者主要使用局部治療，例如含有類固醇成分的藥膏。如果情況沒有改善，則須考慮直接注射類固醇至脫髮的頭皮。「亦有新的針對性口服藥物治療嚴重患者，經美國FDA批准，效果顯著且副作用相對較少。」