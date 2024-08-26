鬼剃頭是壓力引起？皮膚科醫生揭斑禿真相及治療對策

不少人都曾面臨過因為壓力過大而驚覺頭髮突然禿了一塊，甚至懷疑是否遭遇了俗稱的「鬼剃頭」現象。對此，國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心的主治醫生羅陽表示，這其實是醫學上所稱的「斑禿」，屬於一種自體免疫疾病，有少數患者會有自體免疫甲狀腺疾病及白蝕等共病，可能發生在任何年齡層。
斑禿明顯特徵：健康黑髮脫落 而白髮卻依然保留
羅醫生解釋，斑禿的病因目前尚不明確，只知道是由於淋巴球攻擊自身毛囊，導致毛囊發炎，最終造成局部髮量減少。雖然許多患者將壓力視為病因之一，但目前尚無直接證據證明兩者之間的關聯。
斑禿的特徵是頭髮在一至數個明顯區域內完全掉落，這些區域邊界清晰。約5%的患者會出現大面積落髮，甚至有1%的人可能會出現全身毛髮都掉光的狀況，這種情況的治療難度較高。若是為確診大面積的落髮是否為斑禿，可能需要進行皮膚切片檢查。
值得注意的是，斑禿常導致健康的黑髮脫落，而白髮卻依然保留，這是斑禿的一項明顯的特徵。此外，透過皮膚鏡觀察，斑禿常伴有黑點或如感嘆號形狀的頭髮。
髮絲重新長出時 會由白髮再逐漸轉變回原本髮色
斑禿的病程因人而異，約25%的患者只會發生一次，且有些案例不需治療即可自然長回頭髮；60%的患者則在一年內部分頭髮會重新長出，但同時這期間可能會再有落髮形況發生；大約40%的患者在首次發作後的一年內再次出現落髮，甚至在接下來的5年內反覆發作。當髮絲重新長出時，通常一開始是白髮，隨後會逐漸轉變回原本的髮色。病情發展較不理想的情況包括有：在兒童時期就開始發作、影響到後腦勺和髮際線、反覆發作、伴隨指甲變化、有家族遺傳或過敏體質。
標準治療方式多是進行局部注射類固醇
治療方面，斑禿屬於非疤痕性落髮，因此毛囊並未壞死，治療後頭髮仍可再生。常見治療方式包括類固醇(口服、注射、塗抹)、局部外用免疫治療、口服傳統免疫抑制劑以及口服小分子標靶藥物JAK抑制劑等方式。然而，坊間的生髮水對斑禿效果有限，僅能作為輔助治療。過往斑禿的標準治療方式大多是進行局部注射類固醇，在小範圍或是單塊性的病灶會有不錯的療效，最常見的副作用為局部皮膚凹陷或色素沉澱；不過廣泛型斑禿，治療往往不適合使用局部注射類固醇，由於需要注射的針數眾多，患者往往難以忍受配合。
雖然斑禿本身不會威脅生命，但由於常反覆發作，往往對患者的心理造成巨大壓力。因此，羅醫生建議，若發現有斑禿症狀，應盡早就醫，並在專業醫生的指導下進行治療，才能有較好的療效。目前醫學上尚未證實壓力與斑禿的關聯，羅陽醫生建議患者不需要刻意去找壓力來源、過度擔憂，只要保持正常作息即可。
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