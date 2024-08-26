鬼剃頭是壓力引起？皮膚科醫生揭斑禿真相及治療對策

斑禿確切發生的原因尚不明確 ，只知道是免疫系統攻擊毛囊時，就會導致頭髮突然一塊塊脫落，形成圓形或橢圓形的禿斑。

不少人都曾面臨過因為壓力過大而驚覺頭髮突然禿了一塊，甚至懷疑是否遭遇了俗稱的「鬼剃頭」現象。對此，國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心的主治醫生羅陽表示，這其實是醫學上所稱的「斑禿」，屬於一種自體免疫疾病，有少數患者會有自體免疫甲狀腺疾病及白蝕等共病，可能發生在任何年齡層。

斑禿明顯特徵：健康黑髮脫落 而白髮卻依然保留

羅醫生解釋，斑禿的病因目前尚不明確，只知道是由於淋巴球攻擊自身毛囊，導致毛囊發炎，最終造成局部髮量減少。雖然許多患者將壓力視為病因之一，但目前尚無直接證據證明兩者之間的關聯。

斑禿的特徵是頭髮在一至數個明顯區域內完全掉落，這些區域邊界清晰。約5%的患者會出現大面積落髮，甚至有1%的人可能會出現全身毛髮都掉光的狀況，這種情況的治療難度較高。若是為確診大面積的落髮是否為斑禿，可能需要進行皮膚切片檢查。

值得注意的是，斑禿常導致健康的黑髮脫落，而白髮卻依然保留，這是斑禿的一項明顯的特徵。此外，透過皮膚鏡觀察，斑禿常伴有黑點或如感嘆號形狀的頭髮。