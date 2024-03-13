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健康
2024-03-13 16:56:00

鳥山明死因「急性硬膜下血腫」是甚麼？5類人較高風險！

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鳥山明死因「急性硬膜下血腫」是什麼？5類人較高風險！

鳥山明死因「急性硬膜下血腫」是什麼？5類人較高風險！

《龍珠》《IQ博士》漫畫家鳥山明於2024年3月8日離世，享年68歲，報導指死因是急性硬膜下血腫。究竟這是什麼疾病？由哪些原因導致？誰有較高風險患上？

撰文：Bowtie團隊

鳥山明死因「急性硬膜下血腫」是甚麼?

鳥山明死因「急性硬膜下血腫」是甚麼?

什麼是硬膜下血腫？

硬腦膜下血腫（英文︰Subdural haematomas）是一種頭部內出血的狀況。當血液在頭部硬腦膜下積聚時，就會發生這種情況，最常見的原因是頭部受傷，足以致命。急性硬腦膜下血腫的死亡率可達50%至90%。
 

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硬腦膜下血腫的分類

醫護人員根據以下方式對硬腦膜下血腫進行分類：

  • 發展速度
  • 出血量
  • 出血造成的損害程度

急性硬腦膜下血腫

這是最危險的硬腦膜下血腫類型。症狀嚴重，通常在頭部受傷後立即出現，往往在幾分鐘至幾小時內。隨著血液積聚，對大腦的壓力迅速增加。如果未能及時診斷和治療，可能會失去知覺，癱瘓甚至死亡。


亞急性硬腦膜下血腫

症狀通常在頭部受傷後的數小時至數天甚至數周後出現。亞急性硬腦膜下血腫可能伴隨輕微腦震盪而出現。


慢性硬腦膜下血腫

這種類型的血腫在65歲以上的人士中更為常見。出血速度較慢，症狀可能數周甚至數月後才出現。即使輕微的頭部受傷也可能導致慢性硬腦膜下血腫。由於症狀發展的延遲，你可能甚至無法回憶起頭部受傷的原因。

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硬腦膜下血腫的4大原因

硬腦膜下血腫最常見的原因是頭部受傷。車禍、摔倒或暴力襲擊也有機會引起。這種突然衝擊可能會損壞硬腦膜內的血管，導致其破裂出血。有時，小動脈也會在硬腦膜下空間內破裂。

有些人因為年紀漸長而導致大腦萎縮，使硬腦膜下空間變大。這可能令血管更容易破裂。在50歲及以上的人中，硬腦膜下血腫可能存在數天或數周，被稱為慢性硬腦膜下血腫，血塊會變成液體，並呈深色。


硬腦膜下血腫的可能原因包括：

  1. 頭部受傷︰意外或暴力攻擊造成，在年輕人中最為常見。
  2. 腦萎縮︰這在老年人中更為常見。
  3. 預防血栓形成的藥物︰例如華法林、阿士匹靈和其他抗凝血劑
  4. 腦脊液洩漏
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誰有較高風險患上硬腦膜下血腫？5類人要小心！

任何人都可能因意外的頭部受傷而患上硬腦膜下血腫。但某些因素可能會增加風險：

1.年齡

65歲及以上的人和嬰兒更容易患上硬腦膜下血腫。隨著年齡增長，大腦在顱骨內收縮，使得顱骨和大腦之間的空間擴大。這會使得位於顱骨和大腦之間的薄膜中的微小靜脈受拉伸。這些變薄且被拉伸的靜脈更容易在即使輕微頭部受傷的情況下破裂。嬰兒由於頸部肌肉未發達，無法保護自己免受頭部創傷。當有人強烈搖動嬰兒時，他們可能會出現硬腦膜下血腫（搖晃嬰兒綜合症）。

2.參與接觸性運動

從事高衝擊或極限運動（如橄欖球、欖球或滑雪）的人患硬腦膜下血腫的風險增加。

3.服用抗凝血劑

抗凝血劑會減慢凝血過程或完全阻止血液凝結。如果血液無法凝結，即使是相對輕微的受傷，大腦周圍的出血可能會很嚴重且持續時間長。

4.血友病

這是一種遺傳性出血性疾病，會使血液無法凝結。患有血友病的人在受傷後出現無法控制的出血風險更高。

5.濫用酒精

長期飲酒過量會損傷肝臟。受損的肝臟無法產生足夠幫助血液凝結的蛋白質，這會增加出現無法控制的出血風險。
 

硬腦膜下血腫的常見症狀

如果患上慢性硬腦膜下血腫，出血開始後可能超過兩週才出現明顯症狀。

而硬腦膜下血腫的一般症狀包括：

  • 頭痛
  • 神智混亂
  • 頭暈
  • 噁心和嘔吐
  • 倦怠或過度嗜睡
  • 虛弱
  • 瞳孔大小不一
  • 對側身體運動功能損失
  • 嬰兒頭部腫脹
  • 記憶喪失
  • 口齒不清
  • 視力改變

硬腦膜下血腫惡化的症狀可能包括：癱瘓、癲癇、呼吸困難、失去知覺及昏迷。

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如何診斷硬腦膜下血腫？

頭部受傷後就醫的人通常會接受頭部影像檢查，透過電腦斷層掃描（CT掃描）或磁共振成像（MRI掃描），可以創建頭顱內部的影像，以檢測出任何硬腦膜下血腫的存在。MRI在檢測硬腦膜下血腫方面稍微優於CT，但CT的檢查速度較快。

在很少情況下，血管造影學可能用於診斷硬腦膜下血腫。在血管造影（血管造影檢查）中，將導管插入腹股溝動脈，然後通過頸部和腦部的動脈，再注入特殊染劑，X射線屏幕便會顯示動脈和靜脈的血液流動情況。

硬腦膜下血腫的治療方法

硬腦膜下血腫通常需要盡快進行手術治療，最普遍的兩種手術包括：

  1. 開顱手術︰暫時切除部分頭顱骨，以便外科醫生可以進入並清除血腫。
  2. 鑽孔︰在頭顱骨上鑽一個小孔，並通過孔插入一根管子以幫助引流血腫。

在少數情況下，醫生會先仔細監測非常小的硬腦膜下血腫，以查看是否無需要做手術也可自行癒合。

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硬腦膜下血腫的預防方法

預防硬腦膜下血腫的最佳方法是預防頭部受傷，建議大家可採取以下措施：

  1. 騎自行車或摩托車時戴頭盔
  2. 參與接觸性運動（如橄欖球或拳擊）時戴適當的頭部保護裝備
  3. 坐車時繫好安全帶
  4. 避免和清除家中的絆倒隱患
  5. 潛在腦震蕩後休息
  6. 理性喝酒
  7. 與醫生討論處方藥物是否會增加患硬腦膜下血腫的風險

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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