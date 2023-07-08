鷹嘴豆屬蛋白質類食物？可取代黃豆？錯晒！

現代人健康意識逐漸抬頭，許多人對飲食相當重視，因此出現所謂的「健康餐」，而不論是市售的健康餐或是市民自己製作的健康便當，鷹嘴豆都是其中相當常見的食材。

許多人認為鷹嘴豆有個「豆」字，屬於「豆魚蛋肉類」，可以攝取豐富的蛋白質，但國健署在社交平台上發文指出，鷹嘴豆並不是蛋豆魚肉類，而是屬於全穀雜糧類。

鷹嘴豆是「全穀雜糧類」 不可取代黃豆！

鷹嘴豆是健康餐裡非常喜歡使用的食材，許多人認為鷹嘴豆跟黃豆一樣有豐富的蛋白質，甚至可以取代黃豆作為蛋白質攝取的來源。不過，國健署表示，鷹嘴豆並不能取代黃豆。

國健署指出，鷹嘴豆屬於「全穀雜糧類」，所含的醣類、蛋白質及脂質熱量比例分別約為61%、19%及6%，整體的營養還是以醣類為主；而黃豆的醣類、蛋白質及脂質熱量比例則為33%、36%及16%，是以蛋白質為主，所以兩者並不能互相替換。