麥當勞卡路里｜薯條、麥樂雞、豬柳蛋漢堡、蘋果批、精選早晨套餐熱量有幾高？一文看清食物營養資訊（附健康點餐建議）

麥當勞（英文︰McDonald's）於9月推出4款「麥麥慳」套票優惠，其中$25起歎一餐，$12.5歎杯靚啡！「慳得1蚊得1蚊」，作為節儉的打工人，為了節省日常開支，真的有機會一日三餐都在麥當勞解決！若果日日為了節省金錢和開支而在麥當勞解決三餐，所攝取的熱量和脂肪又會否危害健康？今次就讓greenutss和大家一起看看麥當勞食物當中的熱量和營養訊息吧！

▼ 麥當勞卡路里｜包類 ▼

** 世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平 - 即少於人體每日所需熱量的 1% 。以每日攝取 2 000 千卡熱量的人為例，反式脂肪的每日攝取量應少於 2.2 克

** 世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平 - 即少於人體每日所需熱量的 1% 。以每日攝取 2 000 千卡熱量的人為例，反式脂肪的每日攝取量應少於 2.2 克

** 世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平 - 即少於人體每日所需熱量的 1% 。以每日攝取 2 000 千卡熱量的人為例，反式脂肪的每日攝取量應少於 2.2 克

** 世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平 - 即少於人體每日所需熱量的 1% 。以每日攝取 2 000 千卡熱量的人為例，反式脂肪的每日攝取量應少於 2.2 克

** 世界衞生組織和聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於極低水平 - 即少於人體每日所需熱量的 1% 。以每日攝取 2 000 千卡熱量的人為例，反式脂肪的每日攝取量應少於 2.2 克

），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為

），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為

），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為

），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為

*NRV%: 食品標籤營養素參考值（ NRV ），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為 2000 kcal （ 8400 kJ ）的成年人 。

*NRV%: 食品標籤營養素參考值（ NRV ），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為 2000 kcal （ 8400 kJ ）的成年人 。

*NRV%: 食品標籤營養素參考值（ NRV ），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為 2000 kcal （ 8400 kJ ）的成年人 。

*NRV%: 食品標籤營養素參考值（ NRV ），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為 2000 kcal （ 8400 kJ ）的成年人 。

*NRV%: 食品標籤營養素參考值（ NRV ），是該營養素的成分，佔標準人每日推薦攝入成分的百分比。經中國營養學會第六屆六次常務理事會通過並發布。標準人是指日能量攝入量為 2000 kcal （ 8400 kJ ）的成年人 。

各種包類所攝取的熱量和脂肪會否危害健康？

▼ 麥當勞卡路里｜早餐類 ▼

▼ 麥當勞卡路里｜小食（其他） ▼

▼ 麥當勞卡路里｜甜品 ▼

▼ 麥當勞卡路里｜飲品 ▼

營養專家建議淺嘗食物

整體而言，麥當勞當中的飲食選擇偏向於高脂肪比例。現在和大家分析一下，哪一類的食品適宜淺嘗吧！

1. 包類：豬柳漢堡™ 、 豬柳蛋漢堡™ 、脆辣雞腿包 、火腿扒芝士包、 安格斯

不少人以為豬柳漢堡或豬柳蛋漢堡是不錯的選擇，其實如果大家看到英文版本的豬柳蛋漢堡名稱，會發現叫「sausage and egg mcmuffin」，當中的豬柳是其中一種加工肉類。通常一片豬柳漢堡扒含有190 卡路里、18 克總脂肪、6 克飽和脂肪，更有不少的添加劑！而其餘的脆辣雞腿包、火腿扒芝士包和安格斯系列的漢堡包，也因為脂肪含量相對較高，所以並不建議大家經常吃用！

2.早餐類：熱香餅精選套餐、 珍寶套餐

早上享用豐盛的早餐的確是好享受，不少人喜歡食用熱香餅精選套餐或者珍寶套餐作為假日早餐，但是大家要注意的是熱香餅精選套餐和珍寶套餐當中的熱量已經高達637卡和813卡。若果再加上熱香餅糖漿和植物牛油等等，珍寶套餐更會高達接近1000卡！

3.甜品：朱古力新地、 士多啤梨新地、 麥旋風、 奶昔

基本上甜品類都不是太推薦！根據世界衛生組織的飲食建議指南，成年人每日攝取砂糖的上限為25克。但是，大家都可以看到麥當勞的甜品，不論是新地、麥旋風和奶昔，當中的糖分比起世界衛生組織的建議更高！一杯大的朱古力奶昔糖分更高達47克將近兩天的砂糖攝取上限！