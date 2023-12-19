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健康
2023-12-19 12:30:00

麻疹病徵係乜？疫苗以外要勤洗手保持個人衛生預防染病

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麻疹病徵係乜？疫苗以外要勤洗手保持個人衛生預防染病（am730製圖）

麻疹病徵係乜？疫苗以外要勤洗手保持個人衛生預防染病（am730製圖）

新冠疫情令2021年近4千萬名兒童錯失接種麻疹疫苗的機會，麻疹（measles）或成全球多個區域的迫切威脅。麻疹是一種高傳染性的疾病，多於兒童之間傳播，故兒童應及早接種含麻疹的疫苗，及保持個人衛生，包括勤洗手。

 

麻疹

麻疹多於兒童之間傳播。

麻疹嚴重可致死

麻疹的潛伏期一般為718日，最長更可達21日，多數透過飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌而感染，初期徵狀為發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白37皮膚有機會出現污斑紅，一般會由面部擴散至全，維持約4至7日，或長達3周，如情況嚴重，患者的呼吸系統、消化系統及腦均會受影響，更可能引致死亡。

 

麻疹

預防麻疹最有效的方法是接種疫苗。

預防麻疹方法

最有效預防麻疹的方法是接種麻疹疫，現時在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童會接種共兩劑含麻疹的疫苗

除了接種疫苗外，不論兒童或成人都應保持良好個人衛，勤洗手或使用酒精搓手液，尤其是接觸公共設、打後。另外，打時應用紙巾掩蓋口鼻。

轉季皮膚敏感舒緩方法，包括多飲水（am730製圖） 轉季皮膚敏感舒緩方法，包括多飲水（am730製圖） 轉季皮膚敏感舒緩方法，包括多飲水（am730製圖） 轉季皮膚敏感舒緩方法，包括多飲水（am730製圖）

預防麻疹 要注意環境清潔

另外，市民應定期用1比99稀釋家用漂白清潔及消毒常用的接觸面，包括傢俬及玩具等，亦應盡量保持室內空氣流通，如果出現發燒、出疹或呼吸道病，就應留家休息及避到多人的地方，及盡早看醫生。

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洗手

保持良好個人衛生可減低感染麻疹的風險。

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