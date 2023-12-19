麻疹病徵係乜？疫苗以外要勤洗手保持個人衛生預防染病

新冠疫情令2021年近4千萬名兒童錯失接種麻疹疫苗的機會，麻疹（measles）或成全球多個區域的迫切威脅。麻疹是一種高傳染性的疾病，多於兒童之間傳播，故兒童應及早接種含麻疹的疫苗，及保持個人衛生，包括勤洗手。
麻疹嚴重可致死
麻疹的潛伏期一般為7至18日，最長更可達21日，多數透過飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而感染，初期徵狀為發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點，3至7日後皮膚有機會出現污斑紅疹，一般會由面部擴散至全身，維持約4至7日，或長達3周，如情況嚴重，患者的呼吸系統、消化系統及腦部均會受影響，更可能引致死亡。
預防麻疹方法
最有效預防麻疹的方法是接種麻疹疫苗，現時在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童會接種共兩劑含麻疹的疫苗。
除了接種疫苗外，不論兒童或成人都應保持良好個人衛生，勤洗手或使用酒精搓手液，尤其是接觸公共設施、打噴嚏及咳嗽後。另外，打噴嚏及咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻。
預防麻疹 要注意環境清潔
另外，市民應定期用1比99稀釋家用漂白水清潔及消毒常用的接觸面，包括傢俬及玩具等，亦應盡量保持室內空氣流通，如果出現發燒、出疹或呼吸道病徵，就應留家休息及避到多人的地方，及盡早看醫生。