黃斑病變難逆轉 延誤醫治恐致盲

陳醫生指，預防措施並不多，惟避免吸煙也可減低患病風險。「幸好我已戒煙多時呢。」丹爺笑言。「假若不幸患病，應如何治療？」陳醫生解釋，治療時會於患者眼內注射血管內皮細胞生長因子抑制劑，阻止病情惡化。患者首3個月須每月注射1針。如病情受控，可按醫生指示延長注射間距，如一年3至4針。

濕性老年黃斑病變是退化性疾病，即使多健康的長者也有患病風險。這日，眼科專科陳嘉傑醫生與資深藝人劉丹先生分享黃斑病變的知識。

眼科專科陳嘉傑醫生與資深藝人劉丹先生分享黃斑病變的知識。

「確診後是否應儘早接受治療呢？」「當然，」陳醫生續道「因為較嚴重的患者可於短時間內失明；及早醫治，就可大大減低患者視力惡化到不能逆轉的風險。」

由於在公立醫院輪候需時，港安醫院慈善基金（司徒拔道）推出「黃斑病變眼內注射資助計劃」，幫助合資格患者以慈善價每針$5,000，接受最多2針的治療。

知多點：濕性老年黃斑病變

成因 :

當視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，導致滲漏和出血，破壞黃斑區內的感光細胞，甚至結痂，就會令患者視力從中央開始受阻，嚴重者更可於短時間內失明。

何為黃金治療期？

黃斑在眼底的視網膜，那裡的感光細胞最為密集。黃斑區一旦受損，便不能復原，視力亦不能逆轉。建議患者把握黃金治療期，即發病後1至3個月，儘快接受眼內注射藥物，防止視力急轉直下。

合資格患者:

1. 60歲或以上的香港永久性居民

2. 符合計劃的收入及資產限額

3. 於公立醫院等候排期接受注射，並已有覆診紙

查詢電話：2835-0569

Whatsapp： 9765-2061 (只限文字)

網站：https://www.hkahf.org.hk/bog-sr/event/age-related-macular-degeneration-charity-program/index.php