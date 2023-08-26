黃斑病變｜視線變形、有暗影恐失明？長者和糖尿病患者不可不知的視網膜病症及治療方法

「醫生，我的右眼看電線桿好像會變形。」60多歲的陳女士說。 「經過檢查確認是黃斑部病變症狀，建議要透過眼內注射控制。」醫生問。 「眼內注射？！醫生我不敢！想到一兩個月就要施打一次我真的頭皮發麻！」陳女士驚恐表示。 「別擔心！今日濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）已經有多元的治療選擇，可以雙管齊下抑制血管不正常的增生，快速減少視網膜積液、血液滲漏，達到『速乾』的成效，有望將療程頻率拉長至16週、也就是近4個月一次。」 新光吳火獅紀念醫院眼科王元聖醫生指出，黃斑部是視網膜中敏感的感光區域，是讓人感受到色彩的重要關鍵。隨著黃斑部功能衰退，我們的靈魂之窗可能會變得暗淡無色。造成原因可能和濕性年齡相關性黃斑部退化病變（Neovascular Age-related Macular Degeneration, nAMD ）與糖尿病黃斑部水腫（Diabetic Macular Edema, DME ）有關。前者致病原因與年齡增長有關，源於脈絡膜不正常的增生血管，這些生長不全的血管，因為細胞間不夠緊密，水分、血液容易從血管中滲漏出，造成水腫、出血，引起濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）。後者與糖尿病有關，源於血糖過高造成視網膜病變，進而導致糖尿病黃斑部水腫（DME），根據統計，每十位糖友約有一位發生糖尿病黃斑部水腫（DME）〔1〕，是糖尿病患者不容忽視的併發症。

王元聖醫生說，濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）初期病程進展緩慢，且未必兩眼同時出問題，症狀不明顯，容易延誤就醫。提醒長輩與糖尿病患者，可以透過阿姆斯勒方格表（Amsler grid）自我檢測工具，初步判斷自身是否出現濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）症狀。先遮住單隻眼睛，再注視表格中心的圓點，若左眼或右眼觀看方格中的線條，發現有所扭曲、變形、暗影，那可能就是濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）的症狀，建議盡快至眼科檢查。