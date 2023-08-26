黃斑病變｜視線變形、有暗影恐失明？長者和糖尿病患者不可不知的視網膜病症及治療方法

「醫生，我的右眼看電線桿好像會變形。」60多歲的陳女士說。
「經過檢查確認是黃斑部病變症狀，建議要透過眼內注射控制。」醫生問。
「眼內注射？！醫生我不敢！想到一兩個月就要施打一次我真的頭皮發麻！」陳女士驚恐表示。
「別擔心！今日濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）已經有多元的治療選擇，可以雙管齊下抑制血管不正常的增生，快速減少視網膜積液、血液滲漏，達到『速乾』的成效，有望將療程頻率拉長至16週、也就是近4個月一次。」
新光吳火獅紀念醫院眼科王元聖醫生指出，黃斑部是視網膜中敏感的感光區域，是讓人感受到色彩的重要關鍵。隨著黃斑部功能衰退，我們的靈魂之窗可能會變得暗淡無色。造成原因可能和濕性年齡相關性黃斑部退化病變（Neovascular Age-related Macular Degeneration, nAMD ）與糖尿病黃斑部水腫（Diabetic Macular Edema, DME ）有關。前者致病原因與年齡增長有關，源於脈絡膜不正常的增生血管，這些生長不全的血管，因為細胞間不夠緊密，水分、血液容易從血管中滲漏出，造成水腫、出血，引起濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）。後者與糖尿病有關，源於血糖過高造成視網膜病變，進而導致糖尿病黃斑部水腫（DME），根據統計，每十位糖友約有一位發生糖尿病黃斑部水腫（DME）〔1〕，是糖尿病患者不容忽視的併發症。
王元聖醫生說，濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）初期病程進展緩慢，且未必兩眼同時出問題，症狀不明顯，容易延誤就醫。提醒長輩與糖尿病患者，可以透過阿姆斯勒方格表（Amsler grid）自我檢測工具，初步判斷自身是否出現濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）症狀。先遮住單隻眼睛，再注視表格中心的圓點，若左眼或右眼觀看方格中的線條，發現有所扭曲、變形、暗影，那可能就是濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）的症狀，建議盡快至眼科檢查。
「50歲以上民眾〔2〕、糖尿病患者、有黃斑部病變的家族病史等高風險族群，都要記得定期檢測，才能及早發現濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）症狀」，王元聖醫生強調，「黃斑部病變會損害視力，拖越久、治療效果越差。若等到黃斑部已經萎縮、結痂，便難以恢復視力，對生活造成很大的衝擊。」
及早治療濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME），才有機會挽救惡視力
過去對於黃斑部病變缺乏有效的治療方式，患者可能漸漸失明。王元聖醫生說，漸漸有研究發現，我們可以利用雷射去處理那些不正常的血管，控制出血與滲液。但是雷射治療本身有破壞性，所以患者的視力不太會進步，甚至可能會退步。
大概在20年前，抗血管新生藥物被用來治療濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME），王元聖醫生解釋，眼內注射抗血管新生藥物能夠抑制新生血管的生長，幫助患者視力維持穩定，甚至有部分患者的視力可以獲得進步，所以成為主流的治療方式。針對濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME），都會建議使用這項治療。
因為要將藥物注入眼球，必須在無菌的環境下進行，利用很細的針從眼白注射藥物。王元聖醫生說，雖然過程很快，但是過往需要每一、兩個月注射一次，濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）的患者，仍有一定壓力，所以新開發的藥物都希望能夠拉長治療的間隔。
王元聖醫生鼓勵，濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）的治療選擇日益多元，不僅有1至2個月施打一次的傳統藥物，可以抑制血管增生；也有新型藥物，可雙管齊下抑制血管增生再加上穩定血管，快速減少視網膜內積液、血液，治療很快就會見效。穩定控制後，最長可約4個月注射一次，可減少濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）患者回診的次數，不僅接受眼內注射的壓力減少了，患者與其照護者，也不需要密集往返醫院，大大減少了交通的時間、金錢成本。患者可以依據自身對治療的想法，主動與醫生討論，以利打造個人化療程，只要治療更加穩定，患者的治療成效也有機會增加。
貼心小提醒
王元聖醫生說，濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）會嚴重損害視力，甚至造成失明，患者一定要及早察覺濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）症狀，掌握治療先機。也鼓勵民眾主動與醫生討論治療的選擇，針對濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）的治療，已有可以雙管齊下抑制血管增生並提升眼內血管穩定度的治療選擇，幫助維持視力。且濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）新型藥物有機會延長治療的間隔，最長約4個月注射一次，能夠減輕接受治療的壓力。定期檢查、及早治療，才能避免惡視力！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：長輩與糖友視線變形、有暗影恐釀失明？！濕性年齡相關性黃斑部退化病變（NAMD）、糖尿病黃斑部水腫（DME）的症狀與治療，眼科醫師圖文解說】