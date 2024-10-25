黐脷筋一定要剪脷筋？

做父母真的千頭萬緒，例如孩子出生後若發現有俗稱「黐脷筋」的舌繫帶問題，就可能變成父母的噩夢。小兒外科專科醫生廖思維表示，黐脷筋影響可大可小，嬰兒期可能影響吃奶，漸漸有機會影響咬字發音，所以一旦發現應盡快處理。 廖思維指出，黐脷筋其實是指小朋友脷底的舌繫帶太短或太緊。「舌繫帶在出生前就存在了，它是在舌和舌底之間的一個薄條狀組織，位於口腔正中，有些人的舌繫帶比較薄，有些則比較厚，其實它引導著整個口腔結構的發育。在照鏡子的時候，很容易看到和感受到舌頭下方的舌繫帶。」

或牽拉著舌尖 出生之後，嬰兒的舌頭會繼續發育增長，但舌繫帶卻不會。「這時，若舌繫帶本身特別短，便有可能牽拉著舌尖，限制了它的活動範圍，使舌頭看起來也比較短，其實很多小朋友都有這問題。」廖思維說。 若小朋友舌繫帶有問題，即使做足產前檢查也可能無法察覺，廖思維表示若家長有懷疑，可以幫小朋友做一個簡單的測試：請小朋友伸出舌頭，如果不能完全伸出，舌尖被牽扯著形成W形或心形，就代表有可能因舌繫帶過短或過緊而影響了舌頭的功能，建議諮詢醫生。

兩個情況應治療 家長一般最關心的是：舌繫帶短到甚麼程度才需要治療？廖思維表示，如果舌繫帶過短或過緊，並出現以下具體的徵狀，便應和醫生商議，考慮做手術切除，即「剪脷筋」，否則舌頭的活動範圍會持續受影響甚至惡化： 1. 初生嬰兒舌繫帶太短，影響母乳餵哺；或 2. 學齡兒童舌繫帶太短，影響咬字發音等問題。 那麼，剪脷筋會否有風險？剪了之後會否復發？廖思維表示，「剪脷筋是一個較小型的手術，併發症相對較少，比較常見就是完成手術後流血的情況。而完成手術後，復發的風險很低。」

言語治療未能改善 若家長不想幫小朋友「剪脷筋」，可否以言語治療改善舌繫帶問題？廖思維認為，「如果小朋友有咬字發音的問題，我會建議家長帶小朋友去見專業的言語治療師，若發現是因黐脷筋影響了咬字和發音，一般都會建議小朋友做簡單的剪脷筋手術，盡快把問題改善。否則的話，舌頭活動範圍受影響的情況並不會因言語治療而改變。」