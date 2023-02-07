點心如何選購？營養師教你3招 記住5種點心組合！

現代社會生活壓力大，許多民眾會吃零食、消夜，或是喝手搖飲料來紓解壓力，讓自己的心情因「吃」而變得開心一些，也有許多人工作忙碌，正餐時間常常無法好好用餐，便用點心、零食取而代之。
然而，民眾選擇的零食、點心，往往都是熱量高、營養密度低的食物。點心到底該如何選擇？營養師楊川瑩提供了3招健康點心選購法以及5種點心搭配，讓民眾在點心時刻也能補足營養。
把握三大原則 吃點心也能兼顧營養
吃點心該如何兼顧營養？營養師楊川瑩指出，選購點心時應把握「高營養密度、油糖鹽量少、食物種類多」三大原則。
營養師進一步說明，所謂的「高營養密度」食物，包含了原型食物、加工少等特點，這些食物相較於其他點心、零食含有較豐富的營養素，像是，番薯、優酪乳、豆漿、包子等都是很好的選擇。
購買前先審視營養標籤 避免高油、鹽、糖
此外，民眾在購買點心前，應先透過營養標籤審視商品，營養師楊川瑩表示，以標示規則來說，排在愈前面的成分就代表其含量愈高，例如：食材排序第二順位是糖，就可以以此推斷這個產品含糖比例較高。
民眾都知道，攝取過多的熱量不僅會導致肥胖，過多的油、鹽、糖還有可能會造成三高，或產生許多慢性疾病。營養師楊川瑩就提到，民眾在選擇點心時，應避開「高油、高鹽、高糖」的食物，避免攝取過多的熱量造成肥胖，進而影響健康。
食物種類要多元 營養師提供5種點心組合
而在選擇點心時，「食物種類」也是需要考慮的部分，應盡可能的多元，才能均衡攝取多種營養素。營養師楊川瑩表示，民眾應盡量在六大類食物中選擇2至3類來做搭配，例如：一條番薯(全榖雜糧類)搭配一杯無糖/低糖豆漿(蛋豆魚肉類)。
營養師也另外提供四種點心搭配給民眾作為參考。一個雞蛋沙律三文治＋150毫升的無糖黑豆漿、一碗綠豆湯(165公克)＋一顆茶葉蛋、一個雞肉御飯糰＋190毫升的無糖優酪乳、水果(80公克)搭配無糖優格(180公克)。
另外，營養師楊川瑩特別提醒，點心選購從小就要注意，孩童隨著年齡增長，自行購買餐食的頻率也會增加，應盡快透過飲食教育建立正確的飲食觀念，從小接觸健康飲食、建立良好習慣，才能避免後續產生的肥胖、健康問題。
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