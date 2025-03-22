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健康
2025-03-22 11:30:00

點樣搣甩Love Handles？4個貼士健康減脂

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肚腩
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有不少人仍有一個錯誤觀念，以為要減腹部和腰部脂肪，就要做針對腹部的運動。但已有研究證明，節食加腹部運動，與只節食對於減去腰腹脂肪效果並無分別。要減去難纏的Love Handles迎接夏季，即跟以下貼士！

1. 維持熱量赤字

脂肪會儲存在身體哪一個部位，視乎多個原因包括基因、性別、種族等，不過大部分人的腰腹部，會是最先儲脂肪，及最後才消耗的部位。所以，維持熱量赤字必須要有足夠恆心，當你看見其他部位脂肪開始減少，而肚腩不減，不是做錯了甚麼，這只是過程的一部分。維持熱量赤字即代表進食的熱量，少於消耗的熱量，大約每日有300至500大卡的赤字，就有理想的減脂效果。而控制飲食是最快捷的方法。

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卡路里

坊間有不少手機app可幫助計算食物的熱量。

2. 打破代謝適應

當攝取不足，身體會自動減少能量消耗，稱之為代謝適應，例如令你減少一些小動作、希望走少幾步等，令減脂更困難。只要你肯多走動，就可簡易破解身體的反應，例如設定每日走8,000步的目標、泊車故意泊遠一點、講電話時以站立、走動代替坐下、行樓梯代替搭電梯等，各樣東西累積起來就有不錯效果，也確保身體的消脂機制可維持正常運作。此外，運動可提升胰島素敏感度，從而減少腹部脂肪的累積。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖）

3. 高蛋白飲食

研究指高蛋白飲食比高脂飲食可減低肌餓感覺，高蛋白質食物例子有雞肉、三文魚、蛋、牛扒等，亦有研究指高蛋白飲食人士肌肉流失的情況會比低蛋白人士少，但減脂則較多。實際數字上，每日進食每公斤瘦體重1至1.4克蛋白質，就有效避免減重時的肌肉流失。

建議每晚要有7至9小時優質睡眠。

建議每晚要有7至9小時優質睡眠。

4. 重視睡眠

有研究指睡眠時間短，會令人選擇高卡食物，例如快餐、高糖零食、飽和脂肪等，甚至吃多一兩餐、減少攝取蔬果。而且睡眠不足與增加內臟脂肪有關，更可影響肌餓素及瘦素等控制飢餓感和飽感的荷爾蒙，也會引致日間活動量下降，大大影響減磅效果。建議每晚要有7至9小時優質睡眠。

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