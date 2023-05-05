點解係我？被蚊揀中有4個原因！

天氣轉熱，加上潮濕多雨，四周的蚊子愈來愈多，尤其到郊外時若沒有使用驅蚊劑，隨時手腳都滿滿紅腫的蚊難，但奇怪的是有些人卻不受蚊子的菁萊，有些卻是蚊子最愛的大餐。原來有4類人最容易被蚊叮，即刻睇下你有無份！

4類人高危

根據台灣食藥署的社交平台發文，蚊子找尋吸血對象主要是靠化學及物理方式而行，例如透過視覺、嗅覺、溫度、濕度等，所以在一群人中有以下特徵，就會被「叮」上：