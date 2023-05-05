點解係我？被蚊揀中有4個原因！

天氣轉熱，加上潮濕多雨，四周的蚊子愈來愈多，尤其到郊外時若沒有使用驅蚊劑，隨時手腳都滿滿紅腫的蚊難，但奇怪的是有些人卻不受蚊子的菁萊，有些卻是蚊子最愛的大餐。原來有4類人最容易被蚊叮，即刻睇下你有無份！
4類人高危
根據台灣食藥署的社交平台發文，蚊子找尋吸血對象主要是靠化學及物理方式而行，例如透過視覺、嗅覺、溫度、濕度等，所以在一群人中有以下特徵，就會被「叮」上：
- 汗多兼散發水果發酵、牛奶變質味：外國有研究發現，皮脂、外分泌腺及汗腺結合散發出更多的乳酸(帶有發酵酸甜味)、丙酮酸(爛水果味)，以及二甲基二硫醚(牛奶變質味)等味道的人，是蚊子最愛吸血的對象。
- O型血是首選：根據日本一項研究，O型血的人最招惹蚊叮，在O、B、AB、A4種血型中，蚊子首先飛向O型血的機會高達八成，次選是A型血。當然，當蚊子太餓或沒有他選時，就會「飢不擇食」亂咬。
- 擦花草香調香水：研究顯示，使用花草為基調的香港，會容易吸引蚊蟲，但若帶有丁香及果皮香味，則可能有驅蚊的作用。
- 二氧化碳吐出量：運動或勞動後，及肺活量大的人，因為吐出的二氣化碳量較多，所以很容易就被蚊子察覺，例如兒童因為活動量大又易流汗，所以容易咬到一身都是蚊癱。