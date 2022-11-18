鼓勵孩子追夢 研究：兒童夢想愈高 日後成就愈大

人沒有理想，是否就如一條鹹魚？理想未必能實現，但就可以成為我們前進的動力，難怪有研究就發現，兒童擁有遠大的抱負和夢想的人，長大後可以取得更高的成就，所以父母應該鼓勵孩子追逐夢想，才能發揮他們的潛能。

追蹤萬七名同期出生人士

研究團隊利用一項兒童發展研究的長期數據，追蹤了逾17,000名在 1958 年同一星期內出生的人士，數據涵蓋父母背景和職業、青少年時期的願望、成年後教育和職業等生活成就與生活滿意度，以及父母對孩子的期望和老師們對孩子未來成就的預測等。