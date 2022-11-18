鼓勵孩子追夢 研究：兒童夢想愈高 日後成就愈大

人沒有理想，是否就如一條鹹魚？理想未必能實現，但就可以成為我們前進的動力，難怪有研究就發現，兒童擁有遠大的抱負和夢想的人，長大後可以取得更高的成就，所以父母應該鼓勵孩子追逐夢想，才能發揮他們的潛能。
追蹤萬七名同期出生人士
研究團隊利用一項兒童發展研究的長期數據，追蹤了逾17,000名在 1958 年同一星期內出生的人士，數據涵蓋父母背景和職業、青少年時期的願望、成年後教育和職業等生活成就與生活滿意度，以及父母對孩子的期望和老師們對孩子未來成就的預測等。
期望推動進步
結果發現，父母和老師對於孩子形成願望的影響，遠高於家庭經濟背景和自身能力，而自我能力認知及家庭教育雖會影響日後成就，但自我期望和父母期望是推動兒童進步的最大動力。有趣的是，童年的志向與50歲時的職業成就有密切關係，老師對孩子日後成就的預測亦相當準繩。
影響幸福感
另方面，分析顯示，若在三十多歲仍未有實現兒童的願望，生活的幸福感會較低，幸好只要繼續發展，不良影響就會逐漸消失。有關研究已於《European Economic Review》發表。
研究人員認為，兒童的抱負往往受到父母及老師的期望所影響，而這些夢想成為推動他們前進的最大動力，反映值得鼓勵孩子追求夢想高，從而幫助他們在日後取得更大的成就。