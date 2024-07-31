鼻咽癌復發再治療出現放射性骨壞死 「微創手術」搶救助重獲新生

鼻咽癌以放射治療為主 易出現放射性骨壞死致命
臺中榮總耳鼻喉科施凱翔醫生說明，鼻咽癌是一種常見的頭頸部腫瘤，主要治療方式是放射治療。儘管放射治療效果顯著，但也可能引發嚴重的併發症，其中之一就是放射性骨壞死。
而放射性骨壞死是指在放射治療後，骨組織因輻射影響出現壞死性變化，並伴隨感染、發炎、潰瘍及出血等現象；此症狀最常見於顱底、頸椎與下頜骨，若發炎延伸至腦部或高位頸椎脫位壓迫腦幹，將會危及生命。
多專科合併治療 提升放射性骨壞死存活率
臺中榮總統計過去經驗，治療鼻咽癌放射性骨壞死的病患已達50例，並於國際學會發表研究成果。整體顱底放射性骨壞死的發生率約為2%，通常在放射治療後3個月至10年內出現，平均時間約為2年，亦有超過10年的病例報告。
施凱翔指出，放射性骨壞死的治療方法主要分為保守治療和手術治療。當保守治療無效或併發症嚴重時，需要進行手術治療。鼻咽部位於頭顱正中，經鼻內視鏡微創手術可以清楚揭示病灶並進行移除，必要時還可進行局部皮瓣移植。臺中榮總鼻咽癌團隊通過多專科合併治療，五年存活率達到八成以上。
定期鼻咽內視鏡檢查 避免復發或併發症
臺中榮總的鼻咽癌治療團隊建議，有鼻咽癌病史並接受過放射治療的患者，即使多年後，仍應定期進行鼻咽內視鏡檢查，以確認有無相關併發症或復發。這些併發症包括鼻及鼻竇炎、中耳炎、聽力減退、蛀牙等；此外，隨著治療時間的拉長，患者還可能出現嗆食、頸部僵硬、神經病變或頸動脈狹窄等問題。
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