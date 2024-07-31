鼻咽癌復發再治療出現放射性骨壞死 「微創手術」搶救助重獲新生

鼻咽癌是一種常見的頭頸部腫瘤，主要治療方式是放射治療。

鼻咽癌以放射治療為主 易出現放射性骨壞死致命

臺中榮總耳鼻喉科施凱翔醫生說明，鼻咽癌是一種常見的頭頸部腫瘤，主要治療方式是放射治療。儘管放射治療效果顯著，但也可能引發嚴重的併發症，其中之一就是放射性骨壞死。

而放射性骨壞死是指在放射治療後，骨組織因輻射影響出現壞死性變化，並伴隨感染、發炎、潰瘍及出血等現象；此症狀最常見於顱底、頸椎與下頜骨，若發炎延伸至腦部或高位頸椎脫位壓迫腦幹，將會危及生命。