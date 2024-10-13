鼻咽癌電療損聽力 植入「人工耳蝸」恢復聽力、社交！

一位鼻咽癌患者在20年前罹患鼻咽癌，接受了電療。雖然腫瘤治療成功，但她的聽力逐漸惡化，最終變得嚴重受損，迫使她開始使用助聽器。然而，隨著聽力持續下降，助聽器的效益逐漸減弱，尤其是在新冠疫情期間，與他人戴著口罩交談時，她難以辨識對話內容，對生活和社交活動帶來了極大的困擾。

鼻咽癌電療後極重度聽損 植入人工耳蝸恢復聽力 林口長庚耳鼻喉部耳科主任、台中大里仁愛耳鼻喉科兼任醫生詹凱傑說明，上述患者雙側聽力已經達到極重度感音神經性聽損(超過100分貝)，中耳雖有輕度電療後發炎變化，但內耳結構正常。因此，經與患者討論，建議進行人工耳蝸植入手術作為治療方案。 手術過程採用耳後微創切口，經由乳突骨磨開後，避開面神經成功定位圓窗孔，並使用軟技巧保護耳蝸內部細微構造，緩慢且精確地將電極經由圓窗孔成功完全植入耳蝸內。術中測試顯示電極功能正常，手術順利完成並分層縫合傷口。術後兩周，開機測試，聽力恢復良好。經過一年的密集聽覺訓練，她對人工耳蝸的聽力恢復效果非常滿意，能夠順暢地與他人交談並積極參與社交活動。

電療會影響內耳結構 有加劇聽力損失風險 詹凱傑提到，鼻咽癌發病高峰通常集中在40至60歲之間，並且在青壯年人群中相對常見，因此對工作年齡層的影響尤為顯著。電療是目前鼻咽癌的主要治療手段，但高劑量的放射治療會破壞耳蝸內的毛細胞和神經結構，導致永久性聽力損失。 此外，電療還可能引發中耳炎、耳積水或聽骨鏈問題，這些併發症進一步加劇聽力損失。