鼻塞唔一定生息肉！「微創結合內視鏡」避免傳統手術困擾

用鼻子呼吸是維持生命最基本的動作，不該成為一種負擔。若長期深受鼻塞困擾，甚至懷疑自己是否長了鼻息肉，建議先諮詢專業耳鼻喉科醫生進行詳細檢查。

31歲林小姐，長期因鼻塞、流鼻水、打噴嚏，造成睡眠質素低落、白天精神不濟、頭昏頭痛，且因夜間張口呼吸，起床時喉嚨常常乾痛不適。過去已嘗試過各種口服藥物及鼻噴劑治療，但效果都不甚顯著；曾有醫生建議開刀治療，但因工作無法請長假，加上擔心術後恢復時間長跟可能造成的不適，遲遲不敢下定決心接受手術。後經高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科門診全面評估後，確診為嚴重慢性肥厚性鼻炎。因保守治療效果有限，在醫生專業細心的說明下，林小姐選擇接受恢復期短、黏膜保留度高的「微創螺旋刀」下鼻甲手術。術後，鼻塞症狀改善，可以一覺到天亮。

長期鼻塞可能不是鼻息肉 若為下鼻甲肥大藥物難以改善

高醫耳鼻喉部主任吳哲維醫生指出，許多患者因長期鼻塞誤以為是鼻息肉，經鼻鏡檢查後，多數患者其實是「下鼻甲肥大」導致呼吸道壓迫狹窄，讓空氣難以通過。下鼻甲長期受過敏與發炎刺激，黏膜組織會增厚甚至連帶骨頭肥大，造成如「雙線道路被違停車輛佔滿」般的阻塞，單靠藥物難以完全改善。對於因結構改變導致的肥厚性鼻炎，傳統電燒、切除或激光治療常伴隨黏膜受損、恢復期長及結痂嚴重等問題，讓病患對於接受手術相關治療感到相當畏懼。

微創螺旋刀結合內視鏡 精準治療且少副作用與復發率

高醫戴嘉言副院長表示，隨著科技進步，微創動力旋轉刀(微創螺旋刀)可精準處理下鼻甲肥厚問題，結合內視鏡與微創技術，能在小傷口下進入黏膜深層、精準清除增生組織與肥大骨頭，同時完整保留黏膜表面，降低副作用並提升長期效果。其優勢在疼痛感低、出血量少、結痂減少且恢復快速，許多患者術後數天即可恢復工作與日常活動，復發率也明顯降低。