鼻塞恐患鼻息肉 惡化可致睡眠窒息症！醫生揭3症狀須即時求醫

鼻塞恐患鼻息肉

耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，最近有患者求診時表示，經常感到鼻塞，擤鼻涕卻無法改善，而且嗅覺變得遲鈍。他解釋，這些情況的鼻塞可能不是感冒，而是容易被忽視的鼻息肉所致。

胡醫生解釋，鼻息肉是一種鼻腔內的良性增生組織，通常因為長期發炎或過敏，而導致鼻黏膜異常增厚形成的軟組織。鼻息肉通常是柔軟，是一個無痛的半透明組織，外觀看起來像果凍或水滴狀，會生長在鼻腔或鼻竇內。鼻息肉不會引起痛楚，但如果變大，就有機會阻塞鼻腔，導致鼻塞、嗅覺減退，甚至影響呼吸。長期不處理，甚至可能引發睡眠呼吸窒息症。多數鼻息肉的成因是長期鼻腔或鼻竇發炎，導致黏膜不正常增生，令鼻腔長出額外組織。最常見的誘發原因如下：

過敏性鼻炎：長期鼻腔過敏發炎，讓鼻黏膜變厚，長久了就可能形成息肉。

慢性鼻竇炎：鼻竇長期感染發炎，刺激黏膜增生，導致息肉產生。

藥物過敏及氣喘：有氣喘或對阿斯匹靈等藥物敏感的人，鼻腔更容易發炎，息肉風險較高。

環境因素：空氣污染、吸煙等刺激性環境也可能加重鼻息肉惡化的情況。

鼻息肉3大症狀

胡皓淳醫生指，當出現鼻息肉時，有可能會出現3大症狀：