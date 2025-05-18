鼻塞恐患鼻息肉 惡化可致睡眠窒息症！醫生揭3症狀須即時求醫

鼻塞未必是感冒！有醫生指，如果出現鼻塞情況，而且久久未能痊癒，有可能是患上鼻息肉，而當鼻息肉情況惡化時，甚至可能會影響呼吸，並需要手術處理。醫生提醒，如果身體出現鼻塞伴隨3大症狀，竟建議要即時求醫檢查是否患上鼻息肉。
鼻塞恐患鼻息肉
耳鼻喉科醫生胡皓淳在其facebook專頁上分享指，最近有患者求診時表示，經常感到鼻塞，擤鼻涕卻無法改善，而且嗅覺變得遲鈍。他解釋，這些情況的鼻塞可能不是感冒，而是容易被忽視的鼻息肉所致。
胡醫生解釋，鼻息肉是一種鼻腔內的良性增生組織，通常因為長期發炎或過敏，而導致鼻黏膜異常增厚形成的軟組織。鼻息肉通常是柔軟，是一個無痛的半透明組織，外觀看起來像果凍或水滴狀，會生長在鼻腔或鼻竇內。鼻息肉不會引起痛楚，但如果變大，就有機會阻塞鼻腔，導致鼻塞、嗅覺減退，甚至影響呼吸。長期不處理，甚至可能引發睡眠呼吸窒息症。多數鼻息肉的成因是長期鼻腔或鼻竇發炎，導致黏膜不正常增生，令鼻腔長出額外組織。最常見的誘發原因如下：
- 過敏性鼻炎：長期鼻腔過敏發炎，讓鼻黏膜變厚，長久了就可能形成息肉。
- 慢性鼻竇炎：鼻竇長期感染發炎，刺激黏膜增生，導致息肉產生。
- 藥物過敏及氣喘：有氣喘或對阿斯匹靈等藥物敏感的人，鼻腔更容易發炎，息肉風險較高。
- 環境因素：空氣污染、吸煙等刺激性環境也可能加重鼻息肉惡化的情況。
鼻息肉3大症狀
胡皓淳醫生指，當出現鼻息肉時，有可能會出現3大症狀：
- 持續鼻塞、呼吸不順：不論白天或晚上，鼻子總是感到堵塞。
- 嗅覺減退：息肉壓住嗅覺神經，無法聞到食物的香味，甚至完全失去嗅覺。
- 持續流鼻水：鼻腔發炎分泌物變多，鼻涕不斷流出，甚至倒流到喉嚨，引發咳嗽。
鼻息肉3大警號
胡醫生指，判斷自己有沒有鼻息肉的方式很簡單，如果出現以下症狀持續幾周以上，建議找耳鼻喉科醫生做內窺鏡檢查，以確保不是鼻息肉。
- 鼻塞持續不退：不論早上或晚上，鼻子一直悶住，擤鼻涕也沒用。
- 嗅覺變差：聞不到食物香味，甚至連濃郁的味道都感受不到。
- 鼻涕倒流 & 咳嗽：鼻水往喉嚨流，導致喉嚨卡痰、乾咳不止。
不開刀也能治療
如果鼻息肉變得過大，影響生活品質，或是藥物治療無效，可能需要考慮內窺鏡手術，有效移除息肉，恢復鼻腔通暢。但若鼻息肉不大，且症狀可控，通常可以透過以下方式改善：
- 藥物治療：類固醇鼻噴劑，幫助減少炎症，縮小息肉。
- 鼻腔沖洗：生理食鹽水沖洗，清潔鼻腔，減少過敏原與分泌物堆積。
- 抗過敏藥物：控制發反應，減少息肉形成的風險。
胡醫生提醒，鼻息肉不會自行消失，早期治療可以避免症狀惡化，而且如果不控制，息肉會繼續增生，影響呼吸與嗅覺。另外，藥物雖可改善，但不一定根治，如果停藥，可能會復發。