鼻塞手術後 反成空鼻症「吸唔到空氣」？二次手術重建 尋回呼吸快感

三十多歲林經理飽受鼻塞困擾，開會時難以專注，甚至因呼吸不順影響睡眠質素，今年初決定安排傳統下鼻甲切除手術，結果術後鼻腔打通，雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難，甚至有快窒息感覺，尤其每吸一口氣，就會連帶出現乾燥、灼熱、刺痛感。雖然看似治好鼻塞，但這種矛盾的體驗，卻讓他生活陷入另一種煎熬。 之後至亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科徐俊傑醫生門診後發現，原來是鼻腔空蕩蕩，導致空鼻症的症狀，經重新以異體骨植入重建後，總算讓他找回呼吸的快感。

鼻甲是鼻腔內天然濾網 切除過多恐成空鼻症 徐俊傑醫生指出，鼻腔內的鼻甲像是一道天然空氣濾網，負責讓空氣在進入肺部前能被加溫、加濕，並與鼻腔黏膜接觸以完成調節，若因鼻塞手術切除了過多鼻甲，會導致鼻腔空間變得過於寬敞，空氣便會以層流方式直線通過，看似鼻腔很通暢，其實已經失去迴旋與過濾的空間，導致乾燥、疼痛，甚至呼吸感消失。 勿因心理因素影響身體狀況 有狀況盡快就醫 徐俊傑醫生進一步說明，這是因為來自於鼻腔的感覺神經無法正常偵測氣流，患者會誤以為自己吸不到空氣，很多患者會以為自己想太多，不敢再度就醫，但其實空鼻症並不是單純心理作用，而是鼻腔結構被過度破壞後產生的真實生理問題，患者恐因而產生嚴重焦慮與睡眠障礙，甚至抑鬱傾向，小病變成大病，十分得不償失。