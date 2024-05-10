鼻塞難入睡，甚至呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤

很多人總認為因氣候潮濕之故，鼻塞很正常，沒甚麼大不了，但如果鼻塞超過2周，還是要就醫詳查，以免有腫瘤而不自知。

54歲的黃先生右側鼻塞好幾年了，一直未在意，1個月前感冒後，右鼻頻流血，呼吸更加困難，晚上無法平躺入睡，檢查發現其右鼻腔鼻竇被塞滿類似息肉的組織，經內視鏡微創手術取出長達10公分的良性鼻腔鼻竇乳突瘤，才恢復暢通呼吸。

鼻腔鼻竇乳突瘤 5%-12% 會轉變為惡性

台灣衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，電腦斷層顯示黃先生右側鼻腔鼻竇幾乎全塞住，很像常見的鼻息肉，但黃先生右鼻腔一直流血，有別於鼻息肉流血不多的情況，而且是單側阻塞，這是鼻腔鼻竇乳突瘤常見的病徵，經病理冷凍切片確診為乳突瘤，立刻以內視鏡微創手術取出長達10公分的乳突瘤。

許嘉方補充，此個案的鼻腔鼻竇乳突瘤雖然是良性的，但根據統計，鼻腔鼻竇乳突瘤有5%~12%會轉變為惡性腫瘤，而且復發的可能性也很高，不可輕忽，術後需定期監察。