鼻敏感根治｜季節交替鼻塞、流鼻水？中醫師幾招舒緩過敏

季節交替天氣開始忽冷忽熱，許多人一早起床打噴嚏、流鼻水的症狀也跟著加重，有時甚至會眼睛紅腫、伴隨咳嗽和疲倦，睡眠品質和生活作息也被影響，常提不起勁總覺得懶懶散散的。

中醫調理 改善鼻過敏、便秘問題

40歲張先生從小就有鼻敏感困擾，每逢夏秋交替症狀加重，吹到風就會打噴嚏且鼻水流不止，到了冬天鼻子會乾到流血，其他還有便秘問題。台南市立醫院中醫部陳奕任醫師，透過中藥、穴道、並建議搭配食療與三伏貼，一周後張先生回診表示，鼻水量及便秘問題均有改善。