鼻敏感根治｜季節交替鼻塞、流鼻水？中醫師幾招舒緩過敏

季節交替天氣開始忽冷忽熱，許多人一早起床打噴嚏、流鼻水的症狀也跟著加重，有時甚至會眼睛紅腫、伴隨咳嗽和疲倦，睡眠品質和生活作息也被影響，常提不起勁總覺得懶懶散散的。
中醫調理 改善鼻過敏、便秘問題
40歲張先生從小就有鼻敏感困擾，每逢夏秋交替症狀加重，吹到風就會打噴嚏且鼻水流不止，到了冬天鼻子會乾到流血，其他還有便秘問題。台南市立醫院中醫部陳奕任醫師，透過中藥、穴道、並建議搭配食療與三伏貼，一周後張先生回診表示，鼻水量及便秘問題均有改善。
過敏性鼻炎 致病因素影響多
中醫認為過敏性鼻炎與體質、氣候、情緒、飲食、活動有密切相關。肺氣虛弱則抵禦溫度變化的能力變差，冷風容易趁機侵襲導致鼻竅不利。陳奕任醫師表示，除透過辛夷清肺湯、防風、烏梅、蟬蛻等中藥，搭配穴位按摩，如口禾髎穴、迎香穴可宣通鼻竅兼疏風解表，配合眉衝穴、五處穴、承光穴及通天穴，能改善鼻塞症狀。
日常飲食調整有幫助 生薑、洋蔥、山藥都具作用
此外，也可透過飲食調整來加強日常保養。陳奕任醫師指出，生薑能改善寒性體質，鼻水清稀量多的人可於早晚以生薑加少許紅棗煮水喝，日常飲食可多食用生薑及胡蘿蔔增強體力及免疫力；若容易鼻塞，可選用洋蔥湯加蔥白，兩者都有緩解鼻塞的功效；若鼻乾伴隨眼癢的則可多食用山藥、秋葵、納豆，適量搭配當季水果如梨子和橘子來改善容易鼻乾眼睛紅腫的症狀；若伴隨不好入睡容易醒來的則可選用小米粥、小麥茶、百合及山藥來作為日常保養使用。
居家環境莫輕忽 三伏貼改善惱人困擾
過敏性體質易在季節交替時加重鼻塞、流鼻水及打噴嚏症狀，陳奕任醫師建議，在此季節除透過中藥調理、食療、穴道按摩外，也要留意居家環境通風及除濕並搭配三伏貼能大幅改善惱人的過敏性鼻炎問題。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】