鼻敏感解決方法｜過敏性鼻炎常見三大症狀 中醫建議家用神器改善

30歲李小姐長時間有鼻敏感的困擾，每當秋天天氣轉涼時，總覺鼻子搔癢，不久後便持續打噴嚏，嚴重時鼻流清涕，如同水龍頭一般滴下，偶有鼻塞，讓她呼吸不順，改用嘴巴呼吸，睡眠品質變得不好，隔天上班也沒有精神，也常揉眼睛打呵欠，使鼻根部有數條明顯細紋，這些問題反覆發作，影響生活品質，讓她十分困擾。

過敏性鼻炎發生率達30%

衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政說明，台灣是個潮濕的環境，現代化飲食及生活作息下鼻敏感經常發生，據統計過敏性鼻炎的發生率約為20%至30%。鼻敏感是對外來物像是灰塵、花粉，或其他因素如氣候變化、冷熱飲食、情緒因素等，使一些激素、化學物質等分泌異常，造成局部血管通透增加，組織液過多分泌，而造成鼻塞、打噴嚏、流鼻水、鼻癢等症狀。