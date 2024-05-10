鼻敏感關空氣污染事？ 不處理誘哮喘

鼻敏感及哮喘在本港兒童中很常見，兩者亦息息相關，當鼻敏感不受控時，或會增加患上哮喘的風險。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生莊俊賢指，大部分鼻敏感及哮喘都與環境致敏原有關，如未有控制好病情，可能嚴重影響他們的日常生活。

莊俊賢續指，兩個病其實息息相關，很多時候患鼻敏感的人士，將來出現哮喘的風險會增加。最近有研究指出，鼻黏膜及下呼吸道的氣管其實是同一個器官，當鼻敏感不受控，就有可能誘發哮喘。一般鼻敏感病發的年齡是2至3歲起；哮喘就多數於小學階段，約5至6歲才出現。

鼻敏感和哮喘都屬於過敏性呼吸道疾病，鼻敏感的症狀包括鼻癢、眼睛痕癢、流鼻水、打噴嚏、阻塞性症狀如經常鼻塞及影響味覺等，這些症狀會影響日常生活及睡眠質素。而哮喘主要為下呼吸道過敏疾病，病發時患者會持續咳嗽、喘鳴甚至氣促，部分患者也會在夜間或運動時出現咳嗽、氣促等症狀。

動物毛髮是其中一個常見的致敏原。

常見致敏原

本港常見的室內致敏原包括塵蟎、動物毛髮、曱甴排泄物及霉菌等，但有部分鼻敏感和哮喘與這些致敏原無關，反而與環境因素有關，即空氣污染及二手煙等，又或是身體出現感染時，都會誘發過敏症的症狀。

第一步做好診斷

要治療鼻敏感或哮喘，莊俊賢強調第一步要先做好診斷，找出及盡量避免接觸致敏原，第二是藥物，「病發時病人可用合適藥物，例如鼻敏感患者可用鹽水洗鼻，將致敏原及鼻腔內的鼻液洗走，發作時則要視乎症狀，如出現鼻水、打噴嚏、眼睛痕癢等，可考慮口服抗組織胺；阻塞性症狀如鼻塞，就可考慮使用噴入式類固醇，減少鼻黏膜的腫脹和發炎。」他解釋，新一代的噴入式類固醇大部分都在黏膜發生功效，真正被身體吸收的分量其實很少，毋須過分擔心。

哮喘通常是下呼吸道氣管收窄，甚至支氣管發炎，醫生一般會同時處方吸入式氣管舒張劑及吸入式類固醇去控制病情，如嚴重哮喘發作，就可能要用到口服類固醇。大部分患者避免致敏原及接受合適治療後，病情也會受控。

中至嚴重可用生物製劑

如果患者哮喘病情不穩定，要長時間使用吸入式類固醇，或口服類固醇時，就要考慮其他較新的治療方案，如生物製劑，莊俊賢稱，有研究指出，某些發炎因子是導致病情惡化的主因，生物製劑就可中和它們，改善病情。「例如鼻敏感患者如有頑固鼻息肉的情況，即使手術切除也很快復發，不妨考慮生物製劑，只要打針一段時間便有效果。」另外如鼻敏感或哮喘患者找到致敏原，亦可考慮為期約3年的脫敏治療。

莊俊賢指，並非所有患者都要用生物製劑，醫生會根據患者情況建議不同的治療方法，一般輕微的症狀其實用傳統治療方法就可；當病情發展到中度至嚴重，傳統的治療方法無效，才會建議患者考慮生物製劑。