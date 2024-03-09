鼻敏感｜一直鼻塞，就是過敏性鼻炎嗎？原來還有「非過敏性鼻炎」

這天辦公室裡出現了這樣的對話：
「哎呀，你怎麼一直流鼻水、擤鼻涕啊？」
「我也不知道，可能是過敏吧！」
「可是我聽說，如果一年到頭都鼻水流不停，可能跟過敏沒關係，屬於『非過敏性鼻炎』喔。」
一直流鼻涕，到底與過敏有沒有關係，今天我們就來了解「非過敏性鼻炎」與「過敏性鼻炎」。
首先，我們先來看看一個簡易的區分表格。
看到這裡，你覺得自己的狀況比較符合哪一邊呢？
接下來，我們分別更深入地看看兩個狀況。
■ 非過敏性鼻炎
「非過敏性鼻炎」的症狀與過敏性鼻炎很類似，患者會鼻子塞塞的，容易流鼻水，擤鼻涕，喉嚨有卡一些黏液，會咳嗽。與「過敏性鼻炎」較為不同的是，多數患者並不覺得鼻子癢、眼睛癢、或喉嚨癢。
另外一個比較特別的是，「非過敏性鼻炎」的症狀在一年四季都可能出現，不像「過敏性鼻炎」較容易在特殊的季節出現症狀。還有，如果你發現自己小時候其實還好，但長大之後卻變得容易鼻塞、擤鼻涕，就比較可能是「非過敏性鼻炎」。
那為什麼會出現「非過敏性鼻炎」呢？學者注意到非過敏性鼻炎患者的鼻腔內，其血管是擴張腫脹的，鼻黏膜看來紅腫並充斥著黏液。會造成鼻腔血管腫脹的原因包括了：
◇ 空氣中的刺激物
聞到煙味、強烈的氣味、香水味，都可能會刺激鼻腔的血管腫脹充血。
◇ 藥物
阿士匹靈、非類固醇消炎藥、或部分治療高血壓的藥物，會導致非過敏性鼻炎的症狀
◇ 天氣變化
鼻腔內血管會因為空氣中的溫度或濕度變化而變得更腫脹，而導致了非過敏性鼻炎的症狀
◇ 食物
吃的很辣，吃的很燙，或是喝酒，會比較容易讓鼻腔血管腫脹
找到引發自己「非過敏性鼻炎」的原因是很重要的，如果你常常發作「非過敏性鼻炎」的話，就要找找看是否是接觸到上述的幾種狀況，並試著避免這樣的情形，減少讓鼻腔黏膜血管變得腫脹，才不會常常鼻塞、流鼻水、擤鼻涕。
■ 過敏性鼻炎
「過敏性鼻炎」的症狀包括了鼻塞、流鼻水、擤鼻涕、和鼻子癢，甚至還會喉嚨癢、眼睛癢，頭痛，或睡眠障礙。
造成「過敏性鼻炎」的過敏原包括了：
◇ 花粉
◇ 真菌孢子
◇ 寵物皮屑
◇ 塵蟎
◇ 灰塵
由於花粉是個常見的過敏原，因此，充滿花和種子的春天是「過敏性鼻炎」發作的常見季節。不過每個人所在區域不同，過敏的原因也不同，也有可能在其他季節出現鼻塞、流鼻水的症狀，但患者會發現「每年到這個時候，我就會開始出現症狀」。
我們可以用抽血檢查或皮膚測試確認過敏原。若確認為「過敏性鼻炎」，常會需要用抗組織胺藥物改善症狀。
無論是「過敏性鼻炎」或「非過敏性鼻炎」，最重要的都是找到容易誘發自己症狀的原因，並盡量調整生活狀況，配合使用醫師開立的藥物，就能減少因為鼻炎而影響生活品質。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：https://ww.careonline.com.tw/2024/03/rhinitis.html】