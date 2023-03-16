鼻敏感｜季節轉變 鼻敏發作難耐？專家分享５分鐘舒敏通鼻天然良方

踏入三月乍暖還寒，天氣忽冷忽熱加上乾濕反覆最容易誘發鼻敏感，患者會出現鼻癢、流鼻水、打噴嚏等徵狀，為日常生活帶來不便。鼻敏感可分為季節性及全年性兩類，季節性過敏因為天氣或者季節轉變造成嚴重過敏反應，患者會對花粉、草和樹木產生敏感性鼻炎，而全年性過敏則不被天氣或季節影響的過敏狀況。
有調查顯示約25%的香港人受到鼻敏感困擾，患者因過敏而引起的長期水腫，會阻礙鼻腔內的淋巴及靜脈回流，令細菌及病毒大量增生，引發鼻竇及鼻腔的長期不適。雖然鼻敏感並不是大病，但持續地流鼻水、鼻塞、打噴嚏等徵狀對日常生活造成困擾，嚴重更會影響睡眠質素，繼而引發其他疾病，因此不能輕視。
細看產品成分 天然精油能有效紓緩鼻敏
生物科學講師及藥廠顧問林國雄提醒「使用抗組織胺藥和噴鼻劑被大眾認為是紓解鼻敏徵狀中最便捷的方法。然而，對藥品造成依賴，貪一時之快，後果可能影響深遠。鼻敏患者一般會自行購買其他紓緩產品，在揀選產品時更加要留意成分及產地，使用安全性高而有效的產品。」
林國雄續指選擇產品時要避免選擇含有薄荷腦 （Menthol）、樟腦（Camphor）、水楊酸（Methyl salicylate）成分的產品，若兒童誤用有機會引致敏感、不適甚至出現嚴重的副作用，蠶豆症（G6PD）患者更需格外小心。他建議選擇一些使用只有天然成分例如尤加利、百里香及山松精油等的外用貼，透過鼻孔吸入療效精油份子，可以安全而有效地即時紓緩鼻水、 鼻塞、噴嚏等不適。
預防及紓緩 教你內外對付鼻敏
由於鼻敏感難以根治，患者可以從預防及緩和兩方面入手，內外兼施希望能減輕鼻敏徵狀。預防方面可以考慮服用中藥或者保健產品改善體質提升抵抗力，惟一般需時頗長才能見效，如果要有即時效果，坊間以及大眾多以鹽水沖洗鼻腔以保持清潔來紓緩鼻敏徵狀。
不過註冊藥劑師鄧偉培提醒，洗鼻劑雖然能清除鼻腔污染物及堆積的分泌物，但要注意誤傷鼻腔。至於新式的精油外用貼，原理是利用天然精油，以吸入方式快速緩解鼻敏不適。
註冊藥劑師鄧偉培續指出，其實天然精油的藥用價值已經得到很多臨床數據的肯定，而天然的精油外用貼都具有臨床實功效的，全天然沒有副作用。而且，由於外用貼只需貼在衣領，不用接觸皮膚，亦大大降低敏感機會，一貼即用，效用更可長達8小時，即使睡眠時亦可使用。選擇不含樟腦及水楊酸等易敏成分的外用精油貼，兒童和G6PD患者都可以安心使用。是眾多方法中最天然、安全的選擇。
尚護健鼻舒貼6片裝（意大利製造）
一貼八小時通鼻 「10秒紓緩」鼻敏困擾
一貼見效且即時發揮三重精油緩䆁科技，達致通鼻、安睡、抗病三大功效，紓解鼻敏、呼吸不暢等不適症狀。
三重精油緩䆁科技含天然尤加利、百里香及山松精油，達致通鼻、安睡、抗病三大功效，紓解鼻敏、呼吸不暢等不適症狀。
名貴羊絨毛貼，羊絨毛的活性纖維讓精油根據體溫變化而快速釋放，達到即時紓緩功效。
無藥性，零副作用、不含樟腦及水楊酸等易敏成分，適合兒童及蠶豆症（G6PD）患者使用。
簡單易用，貼於衣領，無需接觸皮膚，長效達8小時。
原價：$59.9/盒
優惠價：＄39.9/盒
銷售點：全線萬寧
查詢電話：3568 3850
由即日起到2023年4月13日，購買6盒尚護健鼻舒貼6片裝，即可WhatsApp單據到（+852）3568 3850 登記，獲取尚護健呼吸道舒緩軟膏50克一盒（價值$89），禮品詳情請向尚護健WhatsApp客服查詢。
尚護健呼吸道舒緩軟膏50克
新一代通鼻精油軟膏比傳統薄荷膏，更天然更易吸收更萬用。
- 即時紓緩喉嚨乾癢及咳嗽不適等徵狀
- 不含樟腦、薄荷醇、水楊酸
- G6PD患者適用