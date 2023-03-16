鼻敏感｜季節轉變 鼻敏發作難耐？專家分享５分鐘舒敏通鼻天然良方

踏入三月乍暖還寒，天氣忽冷忽熱加上乾濕反覆最容易誘發鼻敏感，患者會出現鼻癢、流鼻水、打噴嚏等徵狀，為日常生活帶來不便。鼻敏感可分為季節性及全年性兩類，季節性過敏因為天氣或者季節轉變造成嚴重過敏反應，患者會對花粉、草和樹木產生敏感性鼻炎，而全年性過敏則不被天氣或季節影響的過敏狀況。

有調查顯示約25%的香港人受到鼻敏感困擾，患者因過敏而引起的長期水腫，會阻礙鼻腔內的淋巴及靜脈回流，令細菌及病毒大量增生，引發鼻竇及鼻腔的長期不適。雖然鼻敏感並不是大病，但持續地流鼻水、鼻塞、打噴嚏等徵狀對日常生活造成困擾，嚴重更會影響睡眠質素，繼而引發其他疾病，因此不能輕視。

細看產品成分 天然精油能有效 紓 緩鼻敏

生物科學講師及藥廠顧問林國雄提醒「使用抗組織胺藥和噴鼻劑被大眾認為是紓解鼻敏徵狀中最便捷的方法。然而，對藥品造成依賴，貪一時之快，後果可能影響深遠。鼻敏患者一般會自行購買其他紓緩產品，在揀選產品時更加要留意成分及產地，使用安全性高而有效的產品。」

林國雄續指選擇產品時要避免選擇含有薄荷腦 （Menthol）、樟腦（Camphor）、水楊酸（Methyl salicylate）成分的產品，若兒童誤用有機會引致敏感、不適甚至出現嚴重的副作用，蠶豆症（G6PD）患者更需格外小心。他建議選擇一些使用只有天然成分例如尤加利、百里香及山松精油等的外用貼，透過鼻孔吸入療效精油份子，可以安全而有效地即時紓緩鼻水、 鼻塞、噴嚏等不適。