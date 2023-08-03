鼻敏．氣管敏感 | 滕麗名飽受鼻敏困擾影響拍戲 病後又咳唔停 遇上「三強」恩物 鼻敏斷尾無再咳

最近不斷打乞嚏、流鼻水、鼻塞，早晚尤其嚴重？這些症狀的元兇——鼻敏、氣管敏感等一直是香港常見都市病之一，尤其踏入夏天，都市人經常涼冷氣、室內室外溫差大，就更容易令致敏原有機可乘！加上鼻敏會透過鼻淚管蔓延至眼睛，因此不少患者還會受眼痕、流眼水、眼腫等眼敏感問題所困擾，嚴重影響生活及睡眠質素。同樣飽受鼻敏困擾的藝人滕麗名直言，「疫情時還算有口罩擋一擋，但現在無須配戴口罩，鼻敏症狀又再找上門，令她感到難以適應」；有時鼻敏發作忍不住打乞嚏更會影響拍攝，導致頻頻NG，令她非常頭痛！而且因為氣管弱，早前病後一直咳不停，喉嚨經常感到不適！

鼻敏並非「絕症」！ 滕麗名就鼻敏問題亦曾經求醫，醫生處方藥物和噴鼻劑，但只能治標不治本，一停用便復發，加上網上指這些治療方法有副作用和依賴性，她便馬上停用。「直到有一次化妝師問我點解會有咁大對熊貓眼後，她介紹我食用草姬蟲草CS4；我試食兩星期左右後，晚上真的不再鼻塞，打乞嚏次數大大減少；到現在已經持續食用了3個月，即使處於多塵、冷氣地方，還是早晚時間，基本上鼻敏也不再發作！」她對草姬蟲草CS4大感驚訝，沒想過鼻敏能夠斷尾。

病後調理珍品 滕麗名氣管敏感咳唔停 服用蟲草CS4一星期痊癒 「第4代蟲草CS4」不但能全面調理肺、腎及氣管健康，有效紓緩鼻敏及氣管敏感症狀，更有助「防中招」及紓緩後遺症。其「3強」功效：防疫 – 強肺、強呼吸道、強免疫，作為病後調理更是合適不過，滕麗名分享，「早前病倒導致氣管敏感，久咳不癒，呼吸不順，中氣不足。當時我也是全靠草姬蟲草CS4，身體約一星期已回復狀態，停止咳嗽；反而助手看中醫，足足成個月也未痊癒！。」

CLC技術確保蟲草活性 內含獨有黃金藥引 補而不燥家家必備 服用保健產品最怕無效，草姬蟲草CS4特別採用了冷萃層流培華技術(CLC)，能確保精煉出蟲草內的活性成分，比西藏原條蟲草活性足足高9.5倍#；成分還加入獨有黃金藥引——大豆卵磷脂，有助促進肝臟代謝，確保人體能更高效地吸收蟲草的有效成分，令產品功效得到全面發揮！生產過程更是不經烘焙，故補而不燥，適合任何體質人士，3歲以上已可服用。 92%用家認同有效改善呼吸道健康^ 有調查指出草姬「第4代蟲草CS4」獲9成人推薦^，更有大量用家實證功效： 92%改善呼吸道健康^

88%增強免疫力^

78%改善失眠^ 服用方法 成人：每日2粒 (建議空腹早上或睡前服用) 小童： 3-5歲每日服用半粒

6-11歲每日服用1粒

12歲或以上每日服用2粒 (建議早上空腹服用，可拆開膠囊加入湯品食療、暖水或奶，吸收得更好。) 草姬 第4代蟲草CS4