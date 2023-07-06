鼻竇手術或損視力 導航系統避開重要結構

一名中年女性，定期檢查時發現鼻竇中有黏液囊腫，經醫生判斷形成原因可能與鼻竇口阻塞或慢性鼻竇發炎有關，加上其囊腫位置非常靠近視神經，患者擔心囊腫持續變大恐會對視力造成影響，聽取秀傳紀念醫院耳鼻喉主任級主治醫生鍾從得建議採取鼻竇內視鏡手術移除腫瘤及化驗。由於囊腫位置靠近視神經，為了避免傷到鼻竇附近的重要結構，引起嚴重併發症，術中搭配「手術導航系統」精準判斷病灶位置，成功將鼻竇黏液囊腫完全清除，並完整保留視神經！ 鼻竇內視鏡手術 可治療多種鼻腔疾病 鼻竇內視鏡手術是用以治療慢性鼻竇炎、矯正彎曲之鼻中膈、移除鼻息肉、加大鼻竇開口，並可移除黴菌或腫瘤等。鼻竇內視鏡手術雖是一種微創手術，但鼻竇位置與眼窩、腦部貼近，若不慎傷及，可能會造成視力減低，腦脊髓液滲漏而導致腦膜炎等危險的併發症。除了手術前需接受電腦斷層掃描詳細檢查之外，術中也建議搭配「手術導航系統」，避免傷及重要的神經、血管及其他重要器官，降低併發症率發生，也提升手術的成功率。

手術導航精準定位病灶 提升成功率、減低手術風險 手術導航系統是利用患者的電腦斷層或核磁共振，製作出鼻竇附近的「google map」，此地圖中呈現出病人鼻竇細微的解剖結構、病灶、及周遭所有之神經、血管、腦部及眼窩的影像。隨手術進行中，依手術器械所在位置，可即時出現器械鄰近的解剖影像及結構，如同在地圖上即時呈現車子所在路況及周遭的建築物。使用此系統，在鼻竇的細微且複雜的結構中，開刀時就降低迷路的風險；器械可精準切除病灶，避免傷害鄰近的重要器官，對於患者與醫療團隊都是一大利器。 鍾從得主任以其使用手術導航系統16年的經驗裡，不僅在復發之鼻竇炎、鼻息肉的內視鏡手術，並於鼻竇鄰近或腦部眼窩之病變，如黏液囊腫、顱底腫瘤、復發之鼻咽癌等手術中，藉由導航系統的精準定位，確實提高了手術的成功率及在病人的安全性上提供莫大保障。