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健康
2024-02-01 13:30:05

鼻竇炎手術恢復期好痛苦？膠原蛋白基質粉紓緩術後不適

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巫承融醫生

巫承融醫生建議以單側功能性鼻竇炎內視鏡手術，以及雙側微創鼻中隔鼻道成型手術，順利將鼻息肉完全清除，且術中搭配膠原蛋白基質粉，有效促進傷口愈合，緩和術後不適，終於解決多年的鼻塞困擾。

鼻塞季節變換時期，常常成為大家到耳鼻喉科求診的原因，桃園一位45歲的張先生，因鼻塞問題嚴重影響到夜間睡眠，甚至要張嘴才能呼吸，感到十分不便，特別從桃園北上至雙和醫院找巫承融醫生治療，經醫生內視鏡檢查後發現，右側的鼻孔後側被肥大的鼻息肉阻塞，導致氣流無法通過，還發現鼻中隔彎曲與雙側下鼻甲肥厚，導致鼻子雙側都有鼻塞的情況。張先生與巫承融醫生討論後，決定接受單側功能性鼻竇炎內視鏡手術，以及雙側微創鼻中隔鼻道成型手術，順利將鼻息肉完全清除，且術中搭配膠原蛋白基質粉，有效促進傷口愈合，緩和術後不適，終於解決多年的鼻塞困擾。

鼻息肉阻塞常好發於男性，隨時間可能會增生而變嚴重，有時會合併鼻道、鼻中隔結構異常，長期鼻塞也會連帶影響睡眠質素、氧氣量不足，導致整天都有缺氧狀況，並引起頭痛頭暈，且產生口臭、口乾、喉嚨痛等症狀，造成生活諸多不便。

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大幅縮短術後恢復期 快速回歸暢快呼吸

巫承融醫生表示，過去手術後會使用傳統的鼻棉敷料，由於體積較大，導致塞住整個鼻腔造成病患呼吸困難，且康復期間容易造成喉嚨痛、頭暈和頭痛等症狀，另外大部分的病患在覆診時，需透過醫生協助取出鼻棉，取出的過程也較為辛苦，總是讓病患苦不堪言，為了幫助病患術後復原，巫承融醫生建議張先生使用新型敷料，經多方考慮後，張先生最終決定使用膠原蛋白基質粉。

巫承融醫生進一步說明，膠原蛋白基質粉可以讓敷料蓋住創傷的黏膜，使傷口不與外界接觸，且有吸收血水的功能，術後仍可保持鼻道通暢，此外膠原蛋白基質粉在鼻道黏膜上可逐漸溶解，被身體吸收，因此毋須特別請醫生取出，覆診只需查看傷口愈合狀況與吸出鼻腔分泌物即可，讓病患在恢復期間舒適輕鬆，不必再忍受術後疼痛而難以入睡，術後病患可以正常使用鼻子呼吸，隔日即出院返家休息。

鼻

經醫生內視鏡檢查後發現，右側的鼻孔後側被肥大的鼻息肉阻塞，導致氣流無法通過，還發現鼻中隔彎曲與雙側下鼻甲肥厚，導致鼻子雙側都有鼻塞的情況。

保護傷口輕鬆度過恢復期 毋須忍受疼痛難耐

鼻竇炎所引發的症狀讓許多人感到不便，巫承融醫生指出，手術後鼻塞的情況會獲得改善，如果鼻息肉不正常增生導致復發，鼻道部分仍會受阻，但不會如以往嚴重，且鼻竇炎內視鏡手術成功率高達80%85%，僅有20%30%的復發機率。此外，巫承融醫生也提到，一般患者在術後常因爲鼻中置入傳統敷料而感到疼痛不已，如果想紓緩術後疼痛，可以在手術前與醫生討論，透過使用膠原蛋白基質粉，加速傷口愈合速度，並大幅減緩術後的各種不適感。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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