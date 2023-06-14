鼻竇炎｜剝牙感染搞到失明？忽視鼻竇炎或引發嚴重併發症

一位5旬婦人患有糖尿病免疫力低弱，拔牙時不慎感染引發鼻竇炎，甚至蔓延至眼部造成單眼失明！台灣鼻科醫學會秘書長戴志展形容，牙齒、鼻腔、眼部宛如房屋的1、2、3樓，若「樓地板」顱內間隔太薄，一敲打容易影響其他樓層，嚴重蔓延到4樓腦部恐引發腦膜炎，需會診牙科、鼻科、眼科、神經內科等多專科團隊才能診治，此個案雖然治好了牙病與鼻竇，卻保不住視力，呼籲民眾及早治療才能保有較佳預後。
鼻竇是甚麼？鼻竇炎＝副鼻竇發炎
「鼻竇」是環繞在鼻腔周圍、4對空滿空氣的空間，包括額竇、上頜竇、篩竇及蝶竇等副鼻竇。鼻竇炎成因，是持續細菌感染或其他原因引起的過敏——發炎反應，造成鼻腔及鼻竇的黏膜發炎及鼻竇口阻塞，即為鼻竇炎。
鼻竇炎也稱為鼻竇感染，是鼻竇內黏膜發炎。依據持續時間的長短分為：
- 急性鼻竇炎：1個月痊愈
- 亞急性鼻竇炎：病程1至3個月
- 慢性鼻竇炎：症狀持續3個月以上。盛行率超過 15%至20%，台灣估計有超過300萬人！
若依病理特徵分類，可分為：
- 急性細菌性鼻竇炎
- 黴菌性鼻竇炎
- 慢性鼻竇炎不合併鼻息肉
- 慢性鼻竇炎合併鼻息肉
鼻竇炎十大症狀
- 流鼻涕/鼻塞
- 疲倦
- 前額疼痛
- 頭痛
- 發燒
- 喪失嗅覺
- 牙痛
- 口臭
- 喉嚨痛
- 咳嗽
輕忽慢性鼻竇炎，當心嚴重併發症
戴志展表示，慢性鼻竇炎最嚴重的併發症是眼眶和顱內併發症，慢性鼻竇炎也可能加重肺部疾病共病，如合併有慢性鼻竇炎的哮喘患者，疾病控制相對較差。
- 眼眶併發症：包括眶周蜂窩織炎、眶蜂窩織炎、眶膿腫，嚴重恐失明
- 顱內併發症：包括海綿竇血栓、腦膜炎、腦膿瘍
醫師破解 鼻竇炎2大迷思
Q：鼻竇炎會復發，動手術也沒有用？
A：雖然20%患者為第二型鼻竇炎患者，術後有復發風險，但目前80%患者進行手術顯示效果佳。
Q：開刀很痛、很腫，而且容易流血、要休息很久？
A：這是早年觀念，現今手術器械與技術進步且選項多，包括內視鏡手術、新型微創手術，還有導航系統輔助，八、九成患者開刀完的感想是「你有幫我開刀嗎？」而且從術前檢查到術後恢復，總共住院2、3天即可。
鼻竇炎成因不同 療法也不一樣
感染所致的急性鼻竇炎：
- 及時診斷、正確治療
- 適當使用抗生素
- 避免發展成慢性鼻竇炎
一旦發展成慢性鼻竇炎：
- 病原已經築好保護牆，傳統治療依嚴重程度分為：輕症使用固醇噴劑、重症使用口服固醇或內視鏡鼻竇手術。
- 手術治療主要目的為移除阻塞鼻竇異生組織或鼻息肉，擴大鼻竇開口，提供鼻腔及鼻竇足夠的通氣與引流。
- 有些慢性鼻竇炎病友手術後仍反覆發作，屬於「難治型鼻竇炎—慢性鼻竇炎合併鼻息肉」，除了再次手術，目前也有自費生物製劑可幫助穩定控制體發炎反應，減少復發風險，消除鼻息肉、恢復嗅覺。
醫師最後呼籲，鼻病精準治療應先正確診斷！為了避免演變為慢性鼻竇炎甚至併發症，及時對症治療很重要！
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