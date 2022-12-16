鼻血、鼻涕流不停食藥無效 婦人求診驚見「鼻竇長牙齒」

「異生齒」是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見多出現在上顎骨部位，而該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀。

6旬婦人十年前開始出現擤鼻涕帶血絲及鼻涕倒流等狀況，檢查後以為是鼻竇炎作祟，但用藥後卻始終未明顯改善，甚至引發頭痛後遺症，不時會對家人大發雷霆。日前前往醫院就醫，經安排核磁共振檢查後，赫然在患者的左上顎竇位置處，發現一顆外形及密度都疑似「牙齒」的不明物體，研判是「異生齒」作祟，所幸經以自然孔導航手術取出後，不僅讓她找回好脾氣，也換來一夜好眠。

鼻竇異生齒位置特殊 自然孔手術精準

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，這顆鼻竇異生齒的位置十分特別，若採取傳統手術方式，需先翻開上嘴唇內側牙齦部位，之後打洞鑽入鼻腔前壁取出，不僅傷口大，且術後愈合時間長，經溝通後，患者同意採用「自然孔」(鼻腔)執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，很快就找到異生齒位置，前後僅30分鐘即取出約2公分大的異生齒。