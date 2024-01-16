鼻道愈寬愈不會鼻塞？錯！通道過大「空鼻症」易感鼻塞、呼吸困難、抑鬱

鼻甲肥大塞住鼻腔會影響呼吸，但如果鼻腔內容積過大，產生「空鼻症」，也會導致鼻塞、呼吸不順等感覺。像48歲吳小姐常有過敏、鼻塞等問題，因為鼻中膈彎曲、鼻甲肥大做過三次鼻部手術，術後鼻塞症狀雖然緩解，但過幾年後又會再次出現。 近年她還會覺得吸不到空氣、呼吸困難，嚴重影響睡眠、精神，甚至讓她陷入焦慮、抑鬱情緒中。林口長庚醫院醫生檢查後發現，她的雙側下鼻甲被切除，而且有萎縮，使得鼻腔通道超過正常大小，空氣易在鼻內形成亂流，無法刺激鼻黏膜產生氣流順暢的感覺，診斷是「空鼻症」所致。

甚麼是「空鼻症」？會產生哪些症狀？ 「空鼻症」主要是因為手術過度切除所致，一般來說，鼻腔術後的容積(通道)都應維持在1至2毫米左右，若是容積過小容易使鼻塞復發，但容積過大容易產生亂流，輕者會有揮之不去的術後殘留症狀，嚴重則會導致典型空鼻症候群。 林口長庚醫院耳鼻喉科黃建嘉醫生指出，空鼻症常發生於鼻腔手術，尤其是在鼻甲被過度切除後，病人的鼻腔結構改變，可能會使鼻內的氣流紊亂，雖然鼻腔呼吸通道看似通暢，但仍有鼻塞、呼吸困難等主觀不適。 除了會引起鼻部不適外，典型的空鼻症更會刺激腦部，發展出程度不一的情緒障礙。在過去的研究中，林口長庚鼻科團隊過就已證實，為數不少的空鼻症患者會合併有不同程度的抑鬱、焦慮等精神症狀，嚴重甚至有自殺傾向，因此必須積極治療。

空鼻症該如何治療？手術重建鼻腔正常氣流 空鼻症的治療是以內視鏡微創方式進行，根據鼻腔生理學型態，以及依據病患的鼻內情形，使用人工骨進行精準重建，改善患者鼻部相關症狀與其衍生的精神症狀。 林口長庚醫院耳鼻喉科吳佩雯醫生表示，一般正常的鼻腔，微小通道內會充滿「細而快速」的氣流，如果經過手術重建此種正常氣流，鼻腔及鼻竇黏膜便可迅速恢復健康。 林口長庚鼻科團隊研究顯示，內視鏡鼻腔側壁的重建最符合生理，效果也最好，超過九成的病人在術後症狀顯著改善，而且術後3年追蹤發現手術效果仍可維持穩定。