鼻鼾不停、瞓極唔夠、精神差 中年男減13公斤重拾健康

54歲總經理蔡先生，因覺得時常呼吸不順，且白天易疲累，精神不佳，而至臺中醫院求診，檢查後發現蔡先生BMI(身體質量指數)高達29.8，且經睡眠檢查發現有重度的阻塞性睡眠窒息症，導致他身體呈現發炎反應，目前蔡先生減重了13公斤，並配戴正陽壓呼吸器，改善睡眠呼吸中止後，目前已逐漸恢復健康。

睡眠呼吸中止 小心夜間缺氧

臺中醫院睡眠中心醫師鐘威昇博士表示，這名患者來求診時，體重高達81公斤，造成他關節多處疼痛，而且患者血壓也偏高(150/100mmHg)，甚至大腸也有息肉。透過睡眠檢查後發現，患者因有重度睡眠呼吸中止，因此夜間血氧濃度僅70%，整晚缺氧時間高達30分鐘。因睡眠窒息症導致的夜間缺氧，引起高血壓及身體系統的發炎反應，若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風、甚至腫瘤等疾病的風險。

鐘威昇醫師表示，睡眠窒息症是一個容易被輕忽的疾病。由於人在睡眠時，上呼吸道(包括鼻咽、口咽及喉部)發生反覆性的塌陷，結果堵住呼吸道，使患者呼吸變淺且費力，此時患者會出現明顯的打鼾聲，若症狀嚴重，會造成呼吸道完全堵塞而造成窒息。