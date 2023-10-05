鼻鼾聲解決方法｜台男20歲鼻鼾聲過大！醫生提出治療改善建議

台灣一名20多歲的軍人，白天操練時完全沒有異狀，但到晚上睡覺卻鼾聲大作，部隊長官將他的床位調整到最邊邊，他的打呼聲仍然干擾到附近的弟兄，後來連自己都不好意思入眠，導致失眠精神欠佳，被部隊長官要求尋求醫師治療，還給了特別假。 ▼易打鼻鼾人士▼

扁桃腺肥大 鼻 鼾聲大作干擾同袍 澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷表示，經檢查發現該患者的兩側扁桃腺肥大程度已是第四期，左右的扁桃腺已kiss在一起，晚上睡覺時因肌肉鬆弛，空氣在嘴巴裡和扁桃腺空間振動，就會產生打鼾聲。由於白天很專注用鼻子呼吸，因此不會感覺有甚麼異狀，這也是嚴重打鼾者，都是由枕邊人或同室人先知道。

高濃度自體血小板 減輕疼痛、促進傷口愈合 由於這位軍人的特別假不長，建議在開刀切除扁桃腺後，在傷口注射高濃度自體血小板，不但可以減輕開刀後的疼痛、調解發炎反應，也可以促進傷口愈合，手術3天後已可吃軟質食物。一般手術可能要兩周後才能吃軟質食物。 在傷口注射高濃度自體血小板，即PRP療法，開刀前先抽患者的血液於特殊試管中離心後，分離出高濃度的血小板，這位扁桃腺開刀的軍人，抽血約15cc，分離出約5cc的血小板，兩側開刀後的傷口分別各注入約2至3cc自體血小板。