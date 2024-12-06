鼻鼾+瞓醒冇精神 或患睡眠窒息症

常說人生中有三分一時間在睡覺，可想而知睡眠有多重要。不過部分人卻被睡眠窒息症打擾，除導致日間沒有精神外，還會涉及更多健康問題；而男士患上此症的比例比女士高一倍。若發現持續有鼻鼾問題，加上日間經常沒精神，就應該去檢查一下。 耳鼻喉科專科醫生陳鍵明表示，「睡眠窒息症分為阻塞性、中樞性和混合性。阻塞性是指上呼吸道(由鼻開始到咽喉)有阻塞，令空氣不流通，引致呼吸停頓、缺氧；中樞性是指中樞神經問題，使呼吸能力變弱，繼而呼吸停頓；混合性即前兩者結合。」而患者當中八成以上都屬阻塞性。

男士風險較高 研究指出，整體人口中約有4%男性及2%女性患有睡眠窒息症，陳鍵明認為實際數字應該更多，至於為何男患者較多，「原因大致有三，首先是男士較常積聚脂肪，肚腩較大、頸圍較粗，令睡眠時上呼吸道的軟組織較易放鬆下塌；第二是男性上呼吸道較長，支撐相對較弱，於是睡覺時亦較易下塌；最後是男女荷爾蒙的分別，女性更年期後患者比例會上升，但仍不及男性。」 影響日間精神及社交 睡眠窒息症令呼吸不暢順、窒息，令血液的含氧量下跌，會引致不同層次的影響。陳鍵明解釋，「首先是影響睡眠質素，令日間仍感疲累，工作、生活、社交都可以出現問題，例如職業司機駕駛時發生交通意外風險上升、工作或讀書不能集中精神、旅行或出差等則可能影響社交。健康上，睡覺缺氧會增加高血壓、心率不正、冠心病、腦中風等風險增加，不得不慎。」



全面睡眠測試 一般患者求診都是因為鼻鼾問題，不過有鼻鼾並不等於有睡眠窒息症，只是病徵之一。醫生會問症是否有睡眠時間充足但日間沒有精神情況、醒來會否頭痛、口乾、身邊人發現睡覺時呼吸停頓，甚或影響記憶力和反應、脾氣變暴躁等。另一方面，醫生也會做兩個檢查以助確診，陳鍵明續指，「包括上呼吸道內窺鏡和睡眠測試，前者可找出結構問題，在哪個位置出現阻塞；後者則收集睡眠數據，當中必須要有呼吸停頓數據及血含氧量。如果是全面睡眠測試，更包括量度腦電波查看不同的睡眠階段，還有心電圖、眼電圖、手腳動作、鼻鼾聲音，甚至配合視像錄影，就最為準確，但需要在醫院進行；如毋須錄影也可在家做測試。坊間亦有較便宜的篩查，利用手錶和血氧計去估計睡眠窒息風險，不過此法不能用作診斷，只是評估是否高危人士。」 呼吸機簡單解決問題 若確診睡眠窒息症，即每小時最少出現5次、每次10秒以上的呼吸困難或停止呼吸，治療的黃金標準是戴上正壓呼吸機睡覺，機器會將空氣加壓，吹入氣道吹開軟組織，維持呼吸道暢通，有效且副作用低。惟部分患者或不適應而要用其他方法，例如訂製牙膠令舌頭或下顎不會往後跌，又或透過手術處理阻塞位置。