齊齊運動 提升幸福感

lululemon早前發表了《2024全球幸福感報告》，發覺大眾在追尋身心幸福時陷入困局，對身心幸福的持續追求反而令幸福感下降。有見及此，lululemon藉「世界心理健康日」展開「Together we grow」企劃，以群體運動提升整體幸福感，並鼓勵大眾一同追尋身心幸福。
追求幸福反招壓力
全球幸福感報告發現，即使將身心幸福被視為優先考量，但包括身體、心理和社交層面的幸福感指數，數年以來卻沒有明顯改善，甚至因為追尋幸福而導致壓力，原因如下：
- 62%受訪者表示，因感到需符合社會期望而被迫於人前展露歡顏，為他們帶來無比壓力。
- 54% 受訪者表示，有許多關於提升身心幸福的最佳方法是相互矛盾的。
- 90% 正經歷身心倦怠的人表示，孤獨感是其中一項重要因素。
而調查同時發現：
- 愈來愈多亞太區受訪者(71%)表示最重視身心幸福(比2023年增加7%)，但仍有約六成受訪者持續地感到壓力甚至極度倦怠。
- 在香港，男士及Z世代在社交媒體的影響及放大下所感到的孤獨感日益嚴峻。男士(55%)比女士(42%)感到更孤獨，而超過一半的Z世代表示現在感到前所未有的孤獨感(53%)。
事實上，投入社群和運動可以打破此困局。通過與他人一同運動，便可以增加對社區的歸屬感，找到生活目標，並將整體身心幸福感提升16%。
運動時數挑戰
lululemon「Together we grow」企劃，正為大眾增加幸福感而設，以各地社區活動、累積100萬分鐘運動時數的社群挑戰，以及lululemon品牌大使團隊，包括演員朴敘俊、混合健身運動員Amotti和全方位健康計劃創辦人Leah Simmons的自身經歷，激勵和支持正在經歷身心倦怠的男士和年輕一代。
另一方面，品牌將於10月26及27日在西九文化區藝術展亭舉辦「Together We Grow: lululemon幸福研究所」活動，透過多個互動及沉浸式體驗，以及低強度運動課堂等，鼓勵大家透過身、心、社群3個面向照顧自己的身心健康。
lululemon「Together we grow」企劃詳情：https://www.lululemon.com.hk/en-hk/c/community/together-we-grow