ＬＢＶ裸視美老花雷射，８大ＱＡ眼科醫生詳解

劉育志醫生： 大家好，我是劉育志醫生，歡迎張聰麒醫生來到照護線上。



張聰麒醫生： 哈囉大家好，我是遠見眼科張聰麒醫生。



劉育志醫生： 請問LBV裸視美老花雷射，適合哪些族群？ 張聰麒醫生： 大概會建議在40歲以上的人，開始有老花問題的人，就會考慮用術式，來幫助我們解決老花的問題，一般在40歲之前，我還是會建議用平常的近視雷射，來處理近視問題，因為上帝給的調節力才是最好的，一旦過40歲之後，調節力越來越下降的時候，才需要靠術式的輔助，我們不要一開始就做起來放，變成我們沒有享受到上帝給我們的禮物，應該等到40歲之後再來做，大部分我會建議在40歲以上，不想戴眼鏡的朋友，再來做這個手術。





劉育志醫生： 曾經接受近視雷射手術，能否再做LBV裸視美老花雷射？



張聰麒醫生： 曾經接受過近視雷射的朋友，其實因為很不想戴眼鏡，之前就是因為不想戴眼鏡，大家的詢問度其實非常高，這部分大概45歲到50歲左右，這群人會跑出來說，我可不可以再做老花雷射？其實是可以的，但是要看角膜的狀況，要看角膜的厚度，還可不可以做，所以我們術前會有很多檢查要做，確認再做一次手術，是在合理、安全的範圍之內，才可以做，但是是可以再做一次。





劉育志醫生： 請問LBV裸視美老花雷射術後，多久能恢復視力？



張聰麒醫生： 大部分平均來講，可以看到術後回診的患者，在隔天大概恢復到8成以上的視力，會先從遠的跟中距離先恢復，遠的視力隔天他們就覺得還蠻不錯，接下來在1、2個禮拜左右，中、近距離的視力會慢慢變好，夜間眩光的狀況大概在兩個禮拜到1個月，慢慢恢復到術前的狀況，整體要恢復到最好，大概一個月。



劉育志醫生： 請問LBV裸視美老花雷射，術後的適應度如何？



張聰麒醫生：

這是我們有一個視差，0跟150度，0跟150度在大部分的人，其實都適應地非常良好，大部分我觀察到大概術後1、2個禮拜，他就跟我說大概沒什麼感覺了，我們比較少見的，有很罕見的案例，可能還是一直沒辦法適應，就覺得我一直視差，一直會有點暈，一直看不清楚，這個時候我們會給他一點適應期，如果適應期過後，他還是不太適應，我們就會把他的度數調的沒有相差那麼多，也許回到0跟100度，也許回到0跟75度，這時候是很容易可以修的，我都會跟患者說你不用擔心，我一定會讓你變得不會頭暈，不用擔心。





劉育志醫生： 接受LBV裸視美老花雷射術後，老花眼度數改變怎麼辦？



張聰麒醫生： 老花眼度數改變牽扯到兩個因素，第一個是度數的改變，第二個是球差會不會又變少，所以這兩個因素，第一個是度數會不會變化？0跟150度就一直固定在那邊嗎？不一定喔，就像人是彈性的，就是我們腰圍也是，我們的體重也是，隨著年紀多多少少會有點小變化，未來在10年之後，會不會0跟150度變回正負50度，可能往前、往遠的，或往近的，這部分是可以被調整，球差會不會變少了，變成延長焦段功能變差，球差變化比較少，不會因為球差變化而去修，但是會因為度數，假如這個人度數往遠端前進，近端不夠好，我們可以把它修近一點，如果近的太好，遠的不好，我們也可以再修往遠一點，但是在還沒修之前，我們都可以用眼鏡來輔助，所以最重要就是，我們還是可以靠眼鏡輔助，我們看遠的，想要看得更遠，看近的想要看得更小，都還是可以靠眼鏡輔助，其實這個手術最重要的是，可以大幅減低我們對眼鏡的依賴，但是我們要看得更遠、更小的時候，還是靠眼鏡來輔助。





劉育志醫生： 請問LBV裸視美老花雷射，是否會讓白內障提早發生？



張聰麒醫生： 這是一般大家會很想問的問題，做了近視老花雷射之後，眼睛會不會比較容易退化？我們的眼睛是一個很複雜的結構，角膜其實只是在眼球的最外層而已，目前只有改變角膜的厚度，這時候我們的水晶體、視網膜、視神經，都還是原來的樣子，所以還是隨著年紀慢慢地退化，但是不會因為我們做了角膜手術，變成後面東西比較容易退化，角膜本身會不會容易退化呢？在一定的範圍裡面把它削薄，它是很安全的，也不會因此很容易退化，不會加速整個眼球的退化，但是隨著年紀的退化是會有的。