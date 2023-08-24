「下面」癢痛流出濃稠分泌物 新式包皮槍手術重拾健康

包皮過長導致的包莖問題，不僅不好清潔、容易發生感染或增加性病復發風險，更可能在性行為過程中，拉扯包皮繫帶而造成撕裂傷。

1名年輕男子包皮過長，1年多來反覆發炎，不僅搔癢刺痛，還有濃稠分泌物，持續塗藥仍不見好轉。經由花蓮門諾醫院泌尿科醫生江景翔進行新式包皮槍手術，術後復原快且不用拆線，小弟弟外形還更美觀，讓患者開心直呼終於找回「小弟弟」健康。

包皮過長 易感染撕裂傷 甚至陰莖癌變

包皮過長導致的包莖問題，不僅不好清潔、容易發生感染或增加性病復發風險，更可能在性行為過程中，拉扯包皮繫帶而造成撕裂傷。更有研究指出，長期的包皮龜頭炎，甚至與陰莖癌變有關。若男性患者有包皮過緊，完全推不開，導致龜頭無法露出而易藏污納垢者，抑或僅部分露出，勃起時龜頭會卡住，造成「嵌頓性包莖」，以及反覆出現包皮、龜頭炎，甚至影響性生活。

對於包皮過長導致陰莖搔癢、發炎，甚至影響房事，許多男性難以啟齒，雖有想割包皮的念頭，但卻因害怕疼痛而拒絕手術，長期下來導致小弟弟嚴重紅腫感染，甚至飄出異味。醫生建議，若民眾出現上述狀況，建議應就醫診斷，進行專業評估是否需要進行割包皮手術一勞永逸。