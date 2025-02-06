「不寧腿症候群」晚上睡覺腳宛如有毛蟲爬行 如何診斷、治療？

總覺得雙腳裡面麻麻癢癢的很不舒服，彷彿腿中有毛毛蟲在爬行一樣，可能是罹患「不寧腿症候群」。

50歲陳小姐近來晚上都睡不好，總覺得雙腳裡面麻麻癢癢的很不舒服，彷彿腿中有毛蟲在爬行一樣，有想要移動雙腿的衝動。白天上班時陳小姐沒有特別明顯的症狀，到了晚上就寢時才出現不舒服，由於活動後症狀能夠減輕，她只好一整晚下床走路。臺中榮總傳統醫學部醫師陳明墾表示，陳小姐很可能就是不寧腿症候群的受害者。

甚麼是不寧腿症候群？有哪些致病因素？如何診斷？

不寧腿症候群(RLS)又名為Willis-Ekbom disease(WED)，陳明墾醫師表示，它是一種中樞或周邊的神經系統病變，可分為原發性與繼發性兩種，原發性多與基因遺傳相關，而繼發性則與妊娠、葉酸缺乏、缺鐵性貧血、末期腎病等生理或病理因素相關。

不過，不寧腿症候群的病生理機轉仍尚未完全清楚，陳明墾醫師表示，目前普遍認為是因為腦內多巴胺(Dopamine)系統不穩定，進而造成感覺傳導異常，此症候群女性發病率高於男性，而且隨著年齡增長，發生率會因此上升，文獻指出，台灣地區的盛行率約為1.57%。

而不寧腿症候群的診斷主要是依據國際不寧腿症候群研究會(IRLSSG)於2012年修訂的診斷標準。陳明墾醫師提到，不寧腿症候群必須符合以下所有標準：