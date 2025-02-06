「不寧腿症候群」晚上睡覺腳宛如有毛蟲爬行 如何診斷、治療？

50歲陳小姐近來晚上都睡不好，總覺得雙腳裡面麻麻癢癢的很不舒服，彷彿腿中有毛蟲在爬行一樣，有想要移動雙腿的衝動。白天上班時陳小姐沒有特別明顯的症狀，到了晚上就寢時才出現不舒服，由於活動後症狀能夠減輕，她只好一整晚下床走路。臺中榮總傳統醫學部醫師陳明墾表示，陳小姐很可能就是不寧腿症候群的受害者。
甚麼是不寧腿症候群？有哪些致病因素？如何診斷？
不寧腿症候群(RLS)又名為Willis-Ekbom disease(WED)，陳明墾醫師表示，它是一種中樞或周邊的神經系統病變，可分為原發性與繼發性兩種，原發性多與基因遺傳相關，而繼發性則與妊娠、葉酸缺乏、缺鐵性貧血、末期腎病等生理或病理因素相關。
不過，不寧腿症候群的病生理機轉仍尚未完全清楚，陳明墾醫師表示，目前普遍認為是因為腦內多巴胺(Dopamine)系統不穩定，進而造成感覺傳導異常，此症候群女性發病率高於男性，而且隨著年齡增長，發生率會因此上升，文獻指出，台灣地區的盛行率約為1.57%。
而不寧腿症候群的診斷主要是依據國際不寧腿症候群研究會(IRLSSG)於2012年修訂的診斷標準。陳明墾醫師提到，不寧腿症候群必須符合以下所有標準：
- 腿部有難以抑制的衝動想移動，伴隨不舒服感覺；
- 症狀於休息時，如看電視、躺床、準備入睡時加重；
- 肢體活動後，如走動、踢腿，症狀可獲得緩解；
- 症狀在晚上比白天嚴重；
- 以上症狀並非由於其他的疾病或醫療行為所造成。
不寧腿症候群中西醫怎治療？日常生活哪些需注意？
目前，不寧腿症候群的治療方法為睡前給予多巴胺致效劑，陳明墾醫師表示，雖然它效果不錯，但最重要的還是盡可能找出原因，如檢驗血中鐵離子濃度、攜鐵蛋白、葉酸、維生素B12等是否缺乏，再給予相應的補充，另外也須注意是否為某些藥物的副作用導致(如：鈣離子阻斷劑、抗組織胺、抗抑鬱劑等)。
而中醫觀點則是認為，此病有內、外兩層病因，陳明墾醫師說明，在外多由風、寒、濕邪侵犯，邪客經脈，引起氣血不暢，導致肌肉筋脈失養；在內則多由於心、肝、脾、腎等臟腑不足，造成氣血不足，也會導致肌肉筋脈失養，導致相關症狀出現；臨床上內外原因也可互相影響，以虛實夾雜的形式呈現。
陳明墾醫師提到，肝腎虧虛、氣血不足、寒濕痺阻是常見的中醫證型，在中醫師精準的辨證分析之後，可透過中藥、針灸、理筋手法，給予患者最適當的治療，使得肌肉筋脈有所養，不寧腿之症狀得以緩解。
而除了治療之外，陳明墾醫師提醒，不寧腿症侯群的患者也可以從以下5點生活作息調整著手：
- 冬天注意保暖，避免過度潮濕的環境。
- 替生活減壓，維持情緒的平和。
- 減少刺激性飲食，如煙、酒、咖啡。
- 建立規律運動習慣，並嘗試溫水足浴。
- 穴位手指按摩，如膀胱經的承山、 胃經的足三里、膽經的陽陵泉等穴位。
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