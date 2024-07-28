「主動脈瓣逆流」平時悄無聲息 一來便猛烈攻擊 醫授「心臟健康守則」

在心臟結構中，有一扇精密的門稱為主動脈瓣，它讓血液在心臟和身體之間自由流動。然而，有時候，這扇門的葉片(稱為瓣膜)卻沒有如預期般緊密閉合，讓一些血液逆流回心室，這就是主動脈瓣逆流。

主動脈瓣逆流無明顯症狀 警覺這些小徵兆 國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東說明，造成主動脈瓣逆流的原因包括：風濕性心臟病、先天性心臟缺陷、心內膜炎、以及主動脈瓣狹窄。主動脈瓣逆流可能長時間存在而無明顯症狀，但有時候會隨急性疾病而快速發生，也可能因慢性疾病而逐漸加重。 常見症狀包括：運動時胸痛加劇、明顯的疲勞、呼吸急促、腳踝腫脹、心跳加快等。而曾經患有風濕熱病的倖存者和天生心臟缺陷的成年人、高血壓患者(因高血壓可能損害主動脈和主動脈瓣交界處)、年長者(因瓣葉隨年齡增長而失去彈性而更容易出現問題)是容易罹患主動脈瓣逆流的族群。

心臟衰竭為嚴重併發症 日常控好高血壓避免惡化 郭志東指出，主動脈逆流最嚴重的併發症是心臟衰竭，代表心臟肌肉已經變得無力，無法正確泵送血液到全身。心臟衰竭也可能導致其他器官出現問題，並提高感染性心內膜感染的風險。即使沒有症狀，透過聽診，不難發現嚴重的主動脈瓣逆流；當有所懷疑時，心臟科醫生大多會安排心臟超音波和胸部X光檢查。 嚴重的逆流可能需要進行主動脈瓣置換手術，可以選擇傳統的開胸手術或相對新穎的經導管主動脈瓣置換術。輕度主動脈瓣逆流通常則不需要治療，定期檢查即可。若病患同時有高血壓，則可能需要藥物和生活方式調整去控制好血壓，畢竟血壓愈高愈容易使主動脈瓣逆流惡化。