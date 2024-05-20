「乳你同行」醫學講座2024 解構乳癌最新診斷治療方案 中西醫協作身心靈調治

「乳你同行」醫學講座2024成功舉辦。基金會主席霍何綺華博士（右六）、基金會創會人張淑儀醫生（左五）與一眾醫學專家講者合照。

今年講座特別以解構乳癌診斷治療最新方案和中醫身心靈調治為題。基金會主席霍何綺華博士致歡迎詞時表示，每13位女性就有1位在一生中罹患入侵性乳癌，且有上升趨勢。「然而，面對這個挑戰，我們並不孤單。基金會一直致力於支持乳癌患者、康復者、家人和照顧者，提供一站式乳癌護理。而每年五月是基金會所訂的『乳癌康復月』，讓我們攜手合作，為乳癌患者、康復者和其家人燃起希望之燭。」

香港是目前亞洲乳癌發病率最高地區之一，據衞生署資料顯示，2021年女性乳癌新症個案達6,400宗，按年上升13%；2022年，共有792名女性死於乳癌。為提高大眾對乳癌的關注及傳遞乳健知識，香港乳癌基金會（基金會）第五年舉辦「乳你同行」醫學講座。

基金會創會人張淑儀醫生亦表示，為拯救更多生命，乳癌的診斷和治療方案一直在不斷發展，同時為支援不同階段的癌症病人，本港醫療機構亦將中西醫協作加入癌症治療方案，以提供更全面、個體化的癌症治療。

講座當日，有乳癌康復者分享通過中醫的身心靈調治方法，如按摩、氣功、飲食調理等方法來幫助緩解症狀（如乳房疼痛、乳房腫脹）、提升免疫力、改善生活質量，並促進身心的平衡和康復。這些方法可以幫助患者應對治療的副作用，減輕壓力和焦慮，提高心理和情緒的健康。