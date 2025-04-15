「五一浸大中醫日」7間中醫義診活動料逾千人受惠(附報名詳情)

香港浸會大學(浸大)中醫藥學院將於5月1日舉辦「五一浸大中醫日」，近40名中醫師將於浸大七間中醫藥診所，提供免費的專業中醫健康諮詢及治療服務，應診者可獲贈兩劑基本中藥(草藥或顆粒)，預料惠及逾1,000人。
七間浸大中醫藥診所位於九龍塘、太子、旺角、尖沙咀、上環、銅鑼灣及北角。市民亦可在活動當日於雷生春堂享用中醫養生飲品及參加導賞團，深入了解中醫藥的文化及歷史。活動在4月16日起接受報名，市民可透過網上預約系統、電話或親臨七間指定診所預約。
浸大中醫藥學院臨床部主任及中醫臨床教授孫鋒教授表示：「今次活動得到名駒集團有限公司的慷慨捐款支持，讓義診服務擴展至更多地點，規模較以往大型，惠及更多市民。我們希望透過義診活動，讓更多人認識中醫藥的特色及其在促進健康方面的重要作用，進一步推廣中醫藥文化，並提升市民對健康管理的關注。」
雷生春堂導賞團
日期：2025年5月1日(星期四)
時間：上午11時及下午3時
地點：九龍旺角荔枝角道119號香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂
報名：親臨雷生春堂報名或網上登記
七間指定浸大中醫藥診所
香港浸會大學陳漢賢伉儷中醫專科診所暨臨床規範研究中心
地址：九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1樓
電話：3411 2968 / 3411 2988 / 2721 2678
香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心
地址：太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓全層
電話：2721 2678
香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所
地址：尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓
電話：2721 1292 / 2721 1984 / 2721 2678
香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所
地址：上環干諾道中133號誠信大廈17樓
電話：2591 0666 / 2591 6079 / 2721 2678
靈實香港浸會大學中醫專科診所
地址：銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓18樓
電話：2632 5608 / 2632 5611 / 2721 2678
香港浸會大學北角中醫專科診所
地址：北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦‧滙3-4號舖(入口設於七姊妹道)
電話：2721 2678
備註：北角診所之服務使用者須同時登記成為雋悦‧滙的客籍會員(毋須會費)
*以上六間診所查詢及報名時間：
- 星期一至六：上午10時至下午2時；下午3時至7時
- 星期日及公眾假期休息
香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂
地址：旺角荔枝角道119號
電話：3411 0628 / 3411 0638 / 2721 2678
查詢及報名時間：
- 星期一至六：上午9時至下午1時；下午2時至6時
- 星期日：上午9時至下午1時
- 公眾假期休息