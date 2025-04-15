「五一浸大中醫日」7間中醫義診活動料逾千人受惠(附報名詳情)

香港浸會大學(浸大)中醫藥學院將於5月1日舉辦「五一浸大中醫日」，近40名中醫師將於浸大七間中醫藥診所，提供免費的專業中醫健康諮詢及治療服務，應診者可獲贈兩劑基本中藥(草藥或顆粒)，預料惠及逾1,000人。

七間浸大中醫藥診所位於九龍塘、太子、旺角、尖沙咀、上環、銅鑼灣及北角。市民亦可在活動當日於雷生春堂享用中醫養生飲品及參加導賞團，深入了解中醫藥的文化及歷史。活動在4月16日起接受報名，市民可透過網上預約系統、電話或親臨七間指定診所預約。