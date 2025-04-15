熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-04-15 18:10:42

「五一浸大中醫日」7間中醫義診活動料逾千人受惠(附報名詳情)

分享：

五一浸大中醫日」7間中醫義診活動料逾千人受惠(附報名詳情)

adblk5

香港浸會大學(浸大)中醫藥學院將於51日舉辦「五一浸大中醫日」，近40名中醫師將於浸大七間中醫藥診所，提供免費的專業中醫健康諮詢及治療服務，應診者可獲贈兩劑基本中藥(草藥或顆粒)，預料惠及逾1,000人。

七間浸大中醫藥診所位於九龍塘、太子、旺角、尖沙咀、上環、銅鑼灣及北角。市民亦可在活動當日於雷生春堂享用中醫養生飲品及參加導賞團，深入了解中醫藥的文化及歷史。活動在416日起接受報名，市民可透過網上預約系統、電話或親臨七間指定診所預約。

浸大中醫藥學院臨床部主任及中醫臨床教授孫鋒教授表示：「今次活動得到名駒集團有限公司的慷慨捐款支持，讓義診服務擴展至更多地點，規模較以往大型，惠及更多市民。我們希望透過義診活動，讓更多人認識中醫藥的特色及其在促進健康方面的重要作用，進一步推廣中醫藥文化，並提升市民對健康管理的關注。」

雷生春堂導賞團

日期：202551(星期四)

時間：上午11時及下午3

地點：九龍旺角荔枝角道119號香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂

報名：親臨雷生春堂報名或網上登記 

adblk6

七間指定浸大中醫藥診所

香港浸會大學陳漢賢伉儷中醫專科診所暨臨床規範研究中心

地址：九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1

電話：3411 2968 / 3411 2988 / 2721 2678

香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心

地址：太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓全層

電話：2721 2678

香港浸會大學尖沙咀中醫藥診所

地址：尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11

電話：2721 1292 / 2721 1984 / 2721 2678

香港浸會大學港島魏克強中醫專科診所

地址：上環干諾道中133號誠信大廈17

電話：2591 0666 / 2591 6079 / 2721 2678

靈實香港浸會大學中醫專科診所

地址：銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓18

電話：2632 5608 / 2632 5611 / 2721 2678

香港浸會大學北角中醫專科診所

地址：北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦‧滙3-4號舖(入口設於七姊妹道)

電話：2721 2678

備註：北角診所之服務使用者須同時登記成為雋悦‧滙的客籍會員(毋須會費)

*以上六間診所查詢及報名時間：

  • 星期一至六：上午10時至下午2時；下午3時至7
  • 星期日及公眾假期休息

香港浸會大學中醫藥學院一雷生春堂

地址：旺角荔枝角道119

電話：3411 0628 / 3411 0638 / 2721 2678

查詢及報名時間：

  • 星期一至六：上午9時至下午1時；下午2時至6
  • 星期日：上午9時至下午1
  • 公眾假期休息

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能