「人類偏肺病毒」並非內地特有新病毒 了解症狀、治療、高風險族群！

人類偏肺病毒(hMPV)在2001年就於荷蘭被首度發現，它是引起急性呼吸道感染的主要原因之一。

根據內地疾病預防控制中心資料，近期內地14歲以下「人類偏肺病毒」感染人數有增加的趨勢，尤其內地北部省份上升趨勢較為明顯。這讓許多人開始擔心內地的人類偏肺病毒疫情會不會像COVID-19一樣造成全球大流行，但事實上人類偏肺病毒並不是新的病毒，也並非內地獨有的新興傳染病。

甚麼是人類偏肺病毒？感染後有哪些症狀？

人類偏肺病毒(hMPV)是副黏液病毒科下的一種單鏈核糖核酸病毒，林口長庚醫院兒科急診醫生吳昌騰表示，這個病毒在2001年就於荷蘭被首度發現，它是引起急性呼吸道感染的主要原因之一，呼吸道上皮細胞是人類偏肺病毒的主要目標，病毒複製主要發生在鼻腔、肺部組織中，感染後會增加血管及呼吸道周圍的浸潤。

因此，感染人類偏肺病毒後常會有呼吸道症狀產生。吳昌騰醫生提到，如果造成上呼吸道感染，常見症狀包括發燒、鼻炎、咽炎、結膜炎、急性中耳炎等，而若造成下呼吸道感染通常需要住院治療，症狀包括呼吸急促、發燒、咳嗽、喘鳴，嚴重感染病患胸部X光片會顯現肺浸潤、過度充氣等異常。

吳昌騰醫生表示，人類偏肺病毒感染後的臨床表現其實與其他秋冬季呼吸道傳染病毒難以區分，尤其是呼吸道合胞病毒(RSV)，而且由於hMPV、RSV病毒季節性分布重疊，因此很有可能出現合併感染的情況，研究顯示兒童若同時感染hMPV、RSV入住加護病房的風險將會增加10倍，因此提醒大家需注意合併感染。