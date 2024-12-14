「你是I人還是E人？」臨床心理學家揭人格特質&人格障礙差異

「你是I人還是E人？」這可能是近期人們最瘋迷的話題之一。從MBTI性格測驗到心理遊戲，人們逐漸發現這些工具不僅能提供有趣的自我發現過程，還能幫助我們更深入地理解人格特質，但這些性格測驗或是心理測驗遊戲是甚麼呢？

MBTI 性格測驗分類非一成不變 不能做為「自我標籤」 MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)性格測驗是一種基於心理學家榮格理論的測驗工具，目的在根據人的偏好和思維方式將其劃分為16種不同的性格類型，而這些類型是透過四個維度構成的，包括外向(E)/內向(I)、感知(S)/直覺(N)、思考(T)/情感(F)和判斷(J)/知覺(P)。但要注意，這些分類是「傾向性而非絕對性」、「自我了解而非限制」、「彈性發展而非僵化固著」，並非一成不變。MBTI的核心主要是在於幫助人們理解自己的偏好、處事方式和對外界的反應，而非將此作為一個「自我標籤」。

心理遊戲不是心理測驗 探索人格特質但不能自我設限 「當你面前有三道門你會想開哪一扇？」臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理學家林宛萱說，這種未經嚴謹的常模建立、精確的統計計算及不斷地信效度驗證的在心理學上通常都稱為「心理遊戲」(是的，並不是所謂的心理測驗)，是另一種探索人格特質的方式，用以揭示個人的情緒反應、潛在的偏好和行為模式，就像是MBTI，我們也可能因而注意到自己在人際互動中的模式，或是在特定情境下的情緒反應。

人格特質不等於人格障礙症 人生應有更多彈性與包容 林宛萱表示，人格特質是每個人特有的思考和行為方式，而當某些人格特質極端化或失去平衡導致生活適應上出現問題，甚至造成個人痛苦無法調節，便可能會發展為人格障礙，但要注意並不是你有這個特質就代表你有這個人格障礙症，人格障礙症的成因、病理及症狀有嚴格的定義，遠比想像中的更為複雜及嚴苛。 在這個資訊發達的時代，我們可以透過許多方式來探索及覺察自己的人格特質，然而，在臨床心理領域中發現，過度執著於性格標籤，有時反而會影響更多的自我探索甚至是心理健康。如何更開放、彈性及包容的看待每個不同的人，並過上我們「值得活得人生」才是更重要的事。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】