【健康快訊】「三高」年輕化易致中風 藥物治療減高血壓中風風險

隨著近年大家的健康意識提高，「三高」已不再是一個陌生的字彙，但亦因「三高」很普遍，部分人忽視了它有機會帶來中風這嚴重後果。腦神經科專科朱炎培醫生表示：「即使有部分人士知道自己有『三高』，但未有積極改善生活模式及定期監察，以致這隱形殺手有機可乘。」

高血壓為中風最大誘因 中風治療需把握黃金3小時

「三高」非50歲以上人士的專利，衞生署調查發現，本港約半數人有過重或肥胖問題，預計未來10年，每1,000名30歲以上港人中，有約100人會患上心血管疾病。「三高」指高血壓、高血糖及高膽固醇，當中高血壓更是導致中風的最大誘因。朱醫生解釋：「高血壓患者的中風風險比非患者高約4倍，除了令血管容易梗塞，引致缺血性中風，即『塞血管』外，也會令血管壁更脆弱，當血管長期承受壓力，一旦血管壁突然破損，或會出現出血性中風，即『爆血管』。」另外，高血糖可增加血管病變的風險，而膽固醇過高亦容易造成血管栓塞。

要識別中風，可參考「談笑用兵」這常用口訣，即當出現口齒不清（談），笑時面部表情不對稱（笑），手腳無力或麻痺（用），就要馬上求醫（兵）。因應不同種類的中風，急救方案亦有分別，如急性缺血性中風的人士需把握黃金3小時，注射溶血劑打通栓塞的血管。如栓塞的位置位於大血管，或需採用血管介入治療。越早治療效果越好，出現併發症的機會及對身體的影響越少，有助患者盡早回復日常生活。

預防高血壓防中風 藥物及定期監測助控三高

萬一有「三高」，可先透過調整飲食及生活習慣，如避免進食含高糖、高鹽及反式脂肪的食物，保持充足休息，並建議一星期進行150分鐘帶氧運動。如仍未能有效控制「三高」，或需使用藥物治療，以控制血壓、血糖及膽固醇至理想水平。以控制高血壓為例，常用藥物包括抑制血管緊張素的藥物、利尿藥及鈣離子通道阻滯劑，透過放鬆血管及排走鹽分，以減低血壓及中風風險，當中鈣離子通道阻滯劑需一日服用一次，藥效較長，方便患者用藥。

朱醫生憶起一名逾40歲的男患者，一直有中央肥胖及血壓高，惟因沒有症狀，一直沒有定期監測血壓及接受治療。直至他因血壓高而腦出血，當時出現半邊身無力及頭痛，需即時入院治療，其後進行復康訓練。雖然他後來大致康復，但活動不及以往靈活，亦不能重操司機的故業。後來他需一直以藥物控制血壓，以避免再次中風。朱醫生提醒：「一旦知道自己有三高問題，便應正視，並跟從醫生指示加以控制，否則萬一中風，可能會帶來嚴重後遺症。」

以上資訊由朱炎培醫生提供

