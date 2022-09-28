【健康快訊】「三高」病情穩定可接種新冠疫苗 接種前後注意血壓水平

新冠疫情一波接一波，亦接連出現變種病毒，不少人已接種疫苗以增加對身體的保護。而有高血壓、高血糖及高膽固醇的三高人士雖屬高危組別，但部分人士仍對接種疫苗有不少迷思，因而猶疑不決，例如：我是否適合接種？接種前後需注意哪些事項？家庭醫學專科邱禮武醫生表示：「三高人士受感染後出現重症或併發症的風險比非患者高，嚴重者甚至需進入深切治療部。 」只要三高人士的病情穩定，除非有禁忌症，否則一般可接種新冠疫苗。

高血壓可致心腦血管疾病 接種前後勿自行停藥

三高人士大多需長期服藥，以維持血壓、血糖及膽固醇於理想水平，並且必須定期覆診及自我監測，以穩定病情。三高與心腦血管健康息息相關，例如當高血壓不受控，有機會增加心血管疾病及中風風險。現時常用的降血壓治療包括抑制血管緊張素的藥物、鈣離子通道阻滯劑及利尿藥等，透過放鬆血管、排走多餘水分及鹽分以降低血壓，從而減低心腦血管疾病的風險。在選擇治療方案時，醫生一般會考慮患者的血壓水平及有否其他疾病，有需要時或會合併使用兩種或以上藥物，以達致更好療效。

與大部分長期病一樣，只要病情穩定，三高人士亦可接種疫苗。即使過往曾進行「通波仔」或搭橋手術的人士，只要手術並非在近四星期進行，且情況穩定，一般而言亦可接種疫苗，惟人人情況有別，建議先諮詢醫生意見。三高人士或有疑問是否需要在接種前後暫停用藥，邱醫生提醒：「新冠疫苗與控制三高的常用藥物不會相沖，三高人士切勿自行停藥，否則或會令血壓、血糖或膽固醇水平出現波動，適得其反。」

接種後密切監測指數變化 建議中年進行常規檢查

接種疫苗後，患者應觀察有否異常症狀，如出現心口痛或心跳異常等，則應盡快求診。接種後亦應照常監測血壓和血糖水平等，以確定沒有大幅度波動。接種疫苗後有機會出現血壓稍微上升，約數天後便會回復正常。邱醫生憶起一名60多歲患者，同時有高血壓及高膽固醇，在打了第二針後，發現血壓有小幅度升高，伴隨肌肉痛及疲倦等不適。醫生建議先觀察，並繼續以相同劑量藥物控制血壓及膽固醇水平，其後所有指數逐漸回復正常。

邱醫生最後提醒：「早期的三高大多沒有症狀，只能靠檢查發現，建議中年人士，或有家族病史的人士應進行常規檢查。」盡早發現三高問題，則可及早著手處理，減低患上心腦血管疾病的風險。

以上資訊由邱禮武醫生提供