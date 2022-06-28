【健康快訊】久咳或因感染非結核分枝桿菌 抵抗力差易感染

持續受慢性咳嗽困擾，你以為只是天氣轉變，以致氣管不適？其實你可能是感染了非結核分枝桿菌！非結核分枝桿菌在環境中一直存在，但並非全部人都會受感染。呼吸系統科專科黃琼英醫生表示：「一般人不會染上此病，但高危群組如免疫力出現問題及肺部有疤痕的人士則較易受感染，需特別小心。」

感染可致肺部發炎皮膚潰爛

非結核分枝桿菌與肺結核桿菌屬同一菌屬，但並非肺癆，也非傳染病。它廣泛存在於四周環境中，如泥土、微塵、食物及自來水等，黃醫生指出：「患者或從環境中吸入非結核分枝桿菌，另外，部分人因較易出現吞嚥問題，令食物淺渣或污染物進入氣管及肺部。」免疫力欠佳的人士，如天生免疫力出現缺陷，或後天服用藥物，如類固醇或壓抑抵抗力的藥物等，都屬高危群組。而肺部結構出現破損，患上慢性肺病如慢性阻塞性肺病或支氣管擴張等問題，患病風險或較高。部分逾50歲女士為溫德密爾夫人症候群(Lady Windermere syndrome)，經常特意忍著不咳嗽，令細菌進入肺後難以被咳走，一旦受感染，她們的肺中葉較易被破壞。

非結核分枝桿菌當中最常見為鳥型分枝桿菌，它可導致三類型感染：

(一) 慢性肺炎，令肺部出現結節、發炎及穿洞等，患者亦會咳嗽、多痰及氣喘等。

(二) 免疫力欠佳如愛滋病患者受感染後，較易引致全身性感染，令雙肺及肚子受感染外，亦會出現發燒、消瘦、疲累，甚至肚痛及血壓低等。

(三) 小孩受感染後，淋巴腺較易發炎或頸部淋巴變腫。而其他種類的非結核分枝桿菌亦可導致皮膚潰爛。

藥物治療減感染後嚴重疾病

鳥型分枝桿菌的症狀較普通，到底可如何判斷患病？醫生會先檢查有否臨床症狀，其後可觀察X光或電腦掃描，以及進行細菌培養及鑒定菌種，並抽取患者肺部組織化驗。黃醫生提醒患者在留痰時，嘴內口水不能有水喉水或食物殘渣在內，以免因此令痰液樣本受污染而出現誤鳴，影響化驗結果。

一旦確診，適時治療十分重要。如屬嚴重感染，患者需使用多種抗生素治療，治療時間最少需要12個月，黃醫生補充：「愛滋病患者的CD4淋巴細胞長期偏低，故需服食預防性抗生素，預防再次受到鳥型分枝桿菌感染。」而感染鳥型分枝桿菌後，出現過敏性肺炎的患者，則需要服食類固醇治療過敏反應。此外，部分患者的肺部局部肺葉受到嚴重破壞，如肺部有膿瘡或肺部嚴重破壞致出血等，就需以手術來移除病灶。黃醫生憶起一名約70歲的女患者，體重只有約30公斤，出現長期咳嗽、有痰等症狀。進行電腦掃描後，發現肺部有結節，右中肺氣管擴張及塌陷，經支氣管鏡抽取樣本化驗後確診受鳥型分枝桿菌感染，服用一年抗生素後康復，醫生亦教懂她需咳痰，透過咳嗽咳走病菌，現時情況穩定。

以上資訊由黃琼英醫生提供